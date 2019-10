Es sieht wirklich schön aus, dort, wo Kim Kardashian ihren 39. Geburtstag feiert: Wald, Wiesen, Berge, Wasser - auch wenn sich das nicht ganz so natürlich in einem überdimensionalen Pool befindet. Dafür zeigt sich auch Kylie Jenner in dieser Umgebung fast so, wie Gott sie schuf.

"Getaway" ("Ausflug") schreibt Kylie Jenner zu einem ihrer jüngsten Instagram-Posts. Und tatsächlich scheint sie sich in malerischer Kulisse eine Auszeit zu gönnen.

Wären da nicht der riesige gemauerte Pool und die Liegen, die ins Bild ragen, könnte man fast meinen, die 22-Jährige hätte sich in eine komplett einsame und natürliche Berglandschaft zurückgezogen. Schließlich ist Jenner bei dem Postkarten-Idyll aus Bäumen, Wiesen und Bergen auch so gekleidet, als müsste sie keine neugierigen Blicke fürchten. Der Bikini, den sie trägt, lässt jedenfalls kaum noch Fragen offen.

Aber Jenner wäre nicht Jenner, wenn es ihr - im Gegenteil - nicht darum ginge, dass möglichst viele Menschen sie genau so zu Gesicht bekommen. Ansonsten würde sie den Schnappschuss ganz sicher auch nicht mit ihren beinahe 150 Millionen Instagram-Fans teilen. Und auch nicht den, auf dem sie mit ihrer guten Freundin Yris Palmer beim Fußbad im Pool zu sehen ist, die einen ähnlich knappen Fummel wie Jenner trägt.

Auch Kim Kardashian chillt am Pool

Beide Bilder entstanden tatsächlich nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern im kalifornischen Palm Springs, das als Naherholungsgebiet der von Los Angeles gestressten Stars gilt. Jenner hängt dort derzeit jedoch nicht einfach nur so ab - ihr "Ausflug" hat einen konkreten Grund: Halbschwester Kim Kardashian feiert am 21. Oktober ihren 39. Geburtstag und lässt die zugehörige Sause in Palm Springs steigen.

Doch Jenner stiehlt dem Geburtstagskind nur fast die Show. Auch Kim Kardashian veröffentlichte schließlich in ihrer Instagram-Story bereits Aufnahmen, die sie beim Chillen am Pool zeigten und schrieb dazu: "Es gibt nichts, was ich lieber mache, als am Wochenende mit all meinen Freunden am Pool in Palm Springs abzuhängen." Und wir sind uns sicher: Auch viele andere würden jetzt gern mit ihr und Jenner eine Runde planschen.