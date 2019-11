Die Romanze, die ihr manch einer mit Bradley Cooper andichten wollte, hat sich als Rohrkrepierer entpuppt. Sehr wohl ist Lady Gaga jedoch zur Stelle, wenn es darum geht, einer Freundin zu ihrem Liebesglück zu verhelfen. So gibt die Sängerin nun bei einer Hochzeit die Brautjungfer mit Party-Lizenz.

In der Liebe scheint Lady Gaga einfach kein Glück zu haben. Ihre Verlobung mit Taylor Kinney ging ebenso den Bach runter wie die mit Christian Carino. Jüngst hieß es, sie sei mit dem Toningenieur Dan Horton zusammen. Doch auch dieses Techtelmechtel ist wohl schon wieder vorbei.

Party machen - das kann sie. (Foto: Instagram / ladygaga)

Schließlich postete Gaga erst Mitte Oktober ein gemeinsames Bild mit ihrer Freundin Sarah Nicole Tanno in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Eine bald verheiratete Frau und ich, eine Single-Lady."

Und auch die angebliche Romanze, die manch einer zwischen ihr und ihrem "A Star Is Born"-Co-Star Bradley Cooper zu erahnen glaubte, hat sich in Luft aufgelöst. Schließlich hat die Sängerin selbst den Spekulationen darüber den Garaus gemacht.

"Ziemlich albern"

"Ehrlich gesagt, finde ich die Presse ziemlich albern. Wir haben zusammen eine Liebesgeschichte gedreht", sagte Lady Gaga dazu vor Kurzem der US-Talk-Legende Oprah Winfrey in einem Interview für die Zeitschrift "Elle". Und sie fügte hinzu: "Wir wollten natürlich, dass die Leute glauben, dass wir verliebt sind." Nicht anders sei auch der gemeinsame Auftritt bei der Oscar-Verleihung zu verstehen gewesen, bei dem die beiden besonders vertraut miteinander gewirkt hatten. "Wir haben die ganze Sache geplant - es war als Performance inszeniert", so die 33-Jährige.

So sehen Brautjungfern aus ... (Foto: Instagram / ladygaga)

Doch auch wenn sich in ihrem Liebesleben Pleiten, Pech und Pannen aneinanderzureihen scheinen, hat Gaga durchaus ein Herz für Freunde und Freundinnen, bei denen es besser läuft, wie eben just Sarah Nicole Tanno. So war die Sängerin selbstredend zur Stelle, als Tanno nun am Wochenende ihrem Lebensgefährten Tim Stewart das Jawort gab. Davon zeugen diverse Schnappschüsse und Videos, die Lady Gaga, aber auch die Braut selbst auf Instagram gepostet haben.

Tanz auf dem Tisch

So schrieb Gaga etwa zu einem Bild, das sie dabei zeigt, wie sie ganz in Pink am Strand einen Strauß Blumen in die Höhe reckt: "Zwei meiner besten Freunde haben gerade geheiratet. Zeit zum Feiern!" Eine andere Aufnahme zeigt sie Arm im Arm und in sexy Pose mit einer anderen jungen Frau, die ebenfalls einen Blumenstrauß in den Händen hält. Der Hashtag "Bridesmaids" verrät, dass sich die beiden wohl den Job als Brautjungfer geteilt haben.

Dass sie durchaus weiß, wie so eine Hochzeit richtig gefeiert wird, beweist Lady Gaga zudem in mehreren Videos von dem Fest auf Instagram. Da ist zu sehen, wie sie unter anderem zu Ushers Song "Yeah!" mit der Braut auf dem Tisch tanzt. Alles also halb so wild mit dem Liebesleben der Lady. Denn: Wer braucht schon eine eigene Hochzeit, wenn man es bei Freunden so krachen lassen kann?