Da mag die Öffentlichkeit noch so über das ungleiche Liebespaar Michael Wendler und Laura Müller lästern. Die beiden zelebrieren dennoch weiter munter, wie glücklich sie miteinander doch sind. Die 19-Jährige veröffentlicht nun sogar eine zum Fremdschämen herzzerreißende Ode an ihren "Traummann".

29 Jahre war Claudia Norberg mit Michael Wendler zusammen. Und irgendwie scheint sie ihn noch immer zu lieben, wie einige ihrer jüngsten Aussagen nahelegen. "Michael war der Mann meiner Träume", sagte sie etwa erst vor wenigen Wochen frank und frei über ihren Ex.

Tja, doch zu Norbergs Pech scheint der Wendler auch in den Träumen mancher anderer Damen vorzukommen, zum Beispiel in denen von seiner Laura. Die nennt den einstigen Dschungelcamp-Flüchtling, "Sie liebt den DJ"-One-Hit-Sänger und Teilzeit-Auswanderer nämlich ebenfalls ihren "Traummann". Und nicht nur das.

"Dein liebevolles Lächeln"

So veröffentlichte die 19-Jährige jetzt auf ihrer Instagram-Seite einen langen Post, in dem sie aus dem Schwärmen über ihren 28 Jahre älteren Freund gar nicht mehr herauskommt. "Schon über ein Jahr teilen wir uns ein gemeinsames Leben und ich liebe es! Du bist mein Leben und der Mann meines Herzens", heißt es etwa darin.

Noch eine weitere Kostprobe gefällig? Bitteschön: "Ich liebe deine humorvolle Art und dein liebevolles Lächeln, deine strahlenden Augen - die mich groß anschauen. Kurz: Mit dir an meiner Seite ist alles schön und es wird alles noch viel schöner."

"Aaaaahhhh"

Noch immer nicht genug? Okay, einer geht noch: "Wir starten in unsere gemeinsame Zukunft und aaaaahhhh ich weiß, dass alles, was wir uns wünschen, in Erfüllung geht. Du bist meine bessere Hälfte, mein besseres Ich, und ich weiß, dass unsere Liebe unendlich ist!"

Und was zeigt wohl das Foto, das Müller zusammen mit ihrer Liebeserklärung gepostet hat? Den Wendler bei einem Auftritt in Bottrop-Kirchhellen? Laura beim Büffeln fürs Medizin-Studium? Die beiden bei einer Diskussion über die französische Existenzphilosophie? Nein, es zeigt natürlich Laura und den Wendler beim Kuscheln. Schön ..., ach was, noch viel schöner, dass wir auch daran teilhaben dürfen.