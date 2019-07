Bei diesem Anblick bekommt man doch sogar Lust auf einen Square Dance. Und auch The BossHoss geraten in Stimmung. Lena Gercke präsentiert sich auf ihrer Instagram-Seite lediglich mit einem transparenten Body und ein paar kniehohen Cowboystiefeln bekleidet.

Dass sie viele Qualitäten hat, hat Lena Gercke in der Vergangenheit schon mehr als einmal bewiesen. Schließlich gewann die mittlerweile 31-Jährige nicht nur die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel". Inzwischen hat sie sich ihre Sporen auch als Jurorin oder Moderatorin verdient, etwa bei "Das Supertalent", "The Voice of Germany" oder "Deutschland tanzt".

Dass in ihr zudem ein echtes Cowgirl steckt, zeigt uns Gercke nun auf ihrem Instagram-Account. Hier postete die Topmodel-Gewinnerin ein Foto, das sie in bis dato ungesehener Pose zeigt. Sie trägt lediglich einen schwarzen Body, der im Bereich ihres Bauches und ihrer Brüste so transparent ist, das er kaum noch Fragen offen lässt. Dazu hat sich das Model ein paar kniehohe Cowboystiefel übergezogen. Ihre Hände sind geformt, als hielte sie eine Pistole im Anschlag.

Entstanden ist das Bild im Rahmen einer Session mit der Berlinerin Lina Tesch. Auf der Instagram-Seite der Fotografin lassen sich noch weitere Aufnahmen aus der Reihe finden.

Heiß, heißer, Gercke

Der Schnappschuss erhält selbstredend jede Menge Aufmerksamkeit, auch von prominenten Besuchern von Gerckes Instagram-Account. So kommentierte etwa Jasmin Wagner alias Blümchen: "That girl is on fire" (etwa: "Diese Frau ist heiß!") Und auch Alec Völkel, bei seiner Band The BossHoss auch unter dem Pseudonym "Boss Burns" bekannt, ließ es sich nicht nehmen, die Aufnahme mit drei Flammen-Emojis zu bedenken.

Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Nicht nur, weil Völkel ebenfalls eine "The Voice of Germany"-Vergangenheit hat. Schließlich könnte Gercke in dem Outfit doch glatt als Backgroundsängerin bei den Country-Rockern von The BossHoss einsteigen. Vielleicht legen sie alle zusammen dann sogar einen zünftigen Square Dance aufs Parkett.