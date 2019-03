Nein, sie hat ihre Hose vermutlich nicht vergessen. Auch wenn der eine oder andere vielleicht geneigt wäre, in der Sache mal großväterlich nachzufragen. Wir sind uns sicher: Das soll so. Bei eisigen Temperaturen zeigt Lena Gercke ordentlich Bein.

Gerade noch am Strand in der Sonne gebrutzelt, schon geht es eingemummelt in den Schnee. Lena Gercke führt ein Jetset-Leben, und da gehört eben nicht nur der Zeit- sondern auch der Temperaturzonenwechsel mit dazu. Tagelang erfreute Gercke ihre Fans mit sexy Bikini-Fotos im Pool, am Strand und auf dem Weg dahin. "Ich denke dieses Jahr hat schon gut angefangen", schrieb sie auf Instagram. Und prompt ging es auch schon gut weiter - jedenfalls Gerckes Grinsen nach zu urteilen.

Mit breitem Lächeln posiert sie auf einem neuen Instagram-Post in winterlicher Landschaft. "Direkt vom Strand in den Schnee", schreibt sie zu dem Foto. Trotz sichtbarer Minustemperaturen trägt sie Badelatschen an den Füßen und hat sich nur einen Kapuzenpullover übergeworfen. Ob ihr nicht kalt ist? "Finde den Fehler", schreibt Gercke zu dem Bild - wohl antizipierend, dass ihr leicht bekleideter Aufzug im Schnee für Irritationen sorgen könnte.

Vielleicht gar nichts fehlerhaft?

"Genau so geh' ich auch immer in den Schnee raus", kommentiert jemand ironisch. Und ein anderer vermutet: "Wohl eher Schaumparty?" Wieder einer hätte es gern noch ein bisschen nackiger. "Falsches Oberteil ist der Fehler, richtig?", neckt die Person. Die meisten Kommentatoren jedoch scheinen an Gerckes Foto überhaupt gar nichts fehlerhaft zu finden. Sie verteilen Komplimente en masse und finden alles "top" und "toll".

Wir freuen uns auf noch ein paar Schneefotos mehr und sind gespannt, vor welchem Hintergrund sich die 31-jährige Gercke das nächste Mal inszeniert. Ob mit oder ohne Hose ist uns dabei wirklich völlig egal.