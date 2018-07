Unterhaltung

"Voll mit Liebe": Lena entschuldigt sich bei ihren Fans

Eines steht fest: Ein x-beliebiger Schnellschuss wird das kommende Album von Lena Meyer-Landrut ganz sicher nicht. Für die Aufnahmen lässt sich die Eurovisions-Siegerin ordentlich Zeit. Für ihre wartenden Fans findet sie nun tröstende Worte.

Gut Ding will Weile haben, heißt es bekanntlich. Und so geht die Arbeit an Lena Meyer-Landruts kommendem Album eher in Trippelschritten als im Sauseschritt voran. Doch immerhin: So nach und nach scheinen die Dinge im Studio Gestalt anzunehmen.

Davon zeugt ein Instagram-Post, den die 27-Jährige soeben veröffentlicht hat. Zu einem Foto von sich schreibt Lena: "Nach fast einer Woche krank rumliegen und zu nichts fähig zu sein - nicht arbeiten, kein Sport, nichts!!! - wieder im Studio. Juhuu." Sie ergänzt: "Wir produzieren hier fleißig und es nimmt alles so langsam Form an, es tut mir wirklich leid, dass das alles so lange dauert und es sich immer wieder herauszögert, aber ich möchte es perfekt haben und dazu gehört, auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl zu hören."

Kein fester Zeitplan

Bei all dem komme es schon einmal vor, dass sie sich bei Songs umentscheide oder alles noch einmal umschmeiße. Deshalb wolle sie sich nicht festlegen, wann das Album fertig sein wird, und nichts versprechen. "Das Einzige, was ich verspreche, ist, dass das Album, jeder Song, alles, was darin liegt und steckt, voll mit Liebe sind. Bis obenhin voll mit Liebe", so Lena.

Bei ihren Anhängern erntet die Sängerin angesichts der ehrlichen Worte Verständnis. "Deine Fans warten doch gern die Zeit, bis es fertig ist", bringt es ein Instagram-Nutzer stellvertretend auf den Punkt.

Eigentlich hätte das Nachfolge-Werk zu Lenas Album "Crystal Sky" von 2015 bereits im vergangenen Jahr erscheinen sollen. Doch die Eurovisions-Siegerin von 2010 gestand Ende 2017 eine kreative Schaffenskrise ein, verschob den geplanten Veröffentlichungstermin und sagte eine ursprünglich vorgesehene Tournee mit den neuen Songs ab.

Quelle: n-tv.de