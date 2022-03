Derzeit verzeichnet Deutschland europaweit die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen. Dennoch soll bald weiter gelockert werden. Auch Konzertveranstalter Marek Lieberberg möchte Veranstaltungshallen endlich wieder voll auslasten können.

Zwei Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown hat der Geschäftsführer von Live Nation, Marek Lieberberg, eine rasche Aufhebung der Einschränkungen für die Konzertbranche gefordert. "Der Corona-Fluch brachte das Veranstaltungsgeschäft in Deutschland völlig zum Erliegen und erodierte die professionellen Strukturen der modernen Musikkultur", sagte Lieberberg. "Immer wieder geforderte Wiedereröffnungsperspektiven scheiterten an Angst und Apathie der politisch Verantwortlichen, während in anderen Ländern die Musik längst wieder spielte."

Es sei essenziell, dass die bundesweiten Spielstätten wieder maximal ausgelastet werden könnten. "Alles andere wäre Flickschusterei", sagte Lieberberg. Deutschland müsse sich endlich "ohne Wenn und Aber" an den USA, England und den europäischen Nachbarländern orientieren, "die mit obsoleten Behinderungen und Beschränkungen endgültig Schluss gemacht haben".

Die Sehnsucht nach Live-Konzerten sei ungebrochen. "Die Fans fordern ihre Freiheit zurück, ihr Recht auf ihre Kultur, was eine Rücknahme der Einschränkungen voraussetzt." Es sei Zeit, mit der Pandemie zu leben, sofern sie andauern sollte.

Am 27. Januar 2020 erreichte das Coronavirus erstmals offiziell Deutschland. Der erste Corona-Lockdown wurde am 16. März 2020 beschlossen und trat am 22. März in Kraft.