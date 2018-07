Unterhaltung

Loddars Ex-Frauen : Liliana und Joanna auf der Fashion Week

Die eine ließ sich in Berlin blicken, die andere in Paris: Liliana Nova und Joanna Tuczynka haben nicht viel gemeinsam, außer eines - beide waren mit Lothar Matthäus liiert. Aufmerksamkeit erregen beide Frauen auf jeden Fall noch immer.

Auch sie wollen ein Stück vom Publicity-Kuchen abhaben. Liliana Nova und Joanna Tuczynska, zwei Ex-Liebschaften von Fußball-Legende Lothar Matthäus, posierten am Dienstag auf der Fashion Week in Paris und Berlin fleißig für die Kameras.

Auf der Fashion Week in Berlin und Paris sind die Frontrows namhaft besetzt. Aber auch in den hinteren Sitzreihen lässt sich das ein oder andere bekannte Gesicht entdecken. So gaben sich etwa auch Liliana Nova und Joanna Tuczynska die Ehre, die angesagten Modenschauen in den Fashion-Metropolen zu besuchen. Beide waren einst mit Fußball-Legende und Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus liiert.

Liliana Nova, ein ukrainisch-deutsches Model, feierte mit dem Ex-Fußballer im Januar 2009 Hochzeit in Las Vegas. Zwei Jahre später wurde die Ehe wieder geschieden. Am Dienstag besuchte die 30-Jährige die Alexandre-Vauthier-Show in Paris. Ihr schwarzes, asymmetrisches Kleid mit langer Knopfleiste stammt aus dem Mailänder Modehaus Redemption. Dazu kombinierte sie eine auffällige rote Fransen-Jacke im Oversize-Look des italienischen Labels Raquel Balencia. Um das modische Italien-Triple komplett zu machen, entschied sich die 30-Jährige außerdem für Plateau-Sandaletten von Giuseppe Zanotti.

Tiefe Einblicke und ein royales Accessoire

Nach dem Ehe-Aus im Jahr 2011 fackelte Matthäus nicht lange. Auf das ukrainisch-deutsche Model folgte eines aus Polen. Von Mai 2011 bis November 2012 hieß die Frau an seiner Seite Joanna Tuczynska. Sie war am Dienstag in Berlin unterwegs und Gast auf einer Fashion-Show. Für ihren Auftritt wählte sie ein cremefarbenes Mantelkleid mit breiter Gürtelschnalle. Das Mini-Dress zeigte jedoch nicht nur viel Bein, sondern ließ auch im Dekolletébereich tief blicken. Zu ihrem auffällig knappen Look kombinierte das Model - ähnlich wie ihre Vorgängerin - schwarze Plateau-Sandaletten und einen Fascinator mit schwarzem Spitzen-Schleier.

Quelle: n-tv.de