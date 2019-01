Ist es diesmal richtig ernst? In der Vergangenheit spielte Sophia Thomalla gern mit ihren aktuellen Liebhabern Verstecken, ehe sie so wirklich öffentlich zu ihnen stand. Bei Loris Karius ist das anders. Und so gibt es jetzt bereits den nächsten Pärchen-Schnappschuss.

"Wo die Liebe hinfällt ...", sagt man bekanntlich. Nur bei Sophia Thomalla war man in der Vergangenheit eigentlich nie so ganz sicher, wem ihre Zuneigung denn nun wirklich gilt. Rammstein-Sänger Till Lindemann hat sie nicht nur auf ihrem Arm tätowiert, mit ihm war sie auch wirklich längere Zeit zusammen. Und nachdem sie sich von ihm offiziell getrennt hatte, turtelte sie dennoch nach wie vor mit ihm in der Öffentlichkeit herum.

Kein Versteckspiel: Screenshot der Instagram-Seite von Loris Karius. (Foto: Instagram / loriskarius)

Es folgte ihr Techtelmechtel mit Norwegen-Rocker Andy LaPlegua, mit dem sie sogar eine Kurzzeit-Ehe einging. Dann sah man Thomalla wiederholt an der Seite von Gavin Rossdale, dem Ex von Gwen Stefani und Frontmann der Gruppe Bush. Doch so richtig wurde man aus dem Verhältnis der beiden nicht schlau, das ebenso sang- und klanglos endete, wie es begonnen hatte. Stattdessen sah man die 29-Jährige auf einmal mit Fußballer Loris Karius anbandeln.

"Das beste Jahr!"

Und das so eindeutig, wie schon lange mit keinem ihrer Verflossenen mehr. Vor knapp zwei Wochen machte Thomalla aus ihrer neuen Beziehung endgültig keinen Hehl mehr, als sie ein Knutschfoto mit dem Besiktas-Instanbul-Kicker auf ihrem Instagram-Account postete und dazu schrieb: "Jetzt schon das beste Jahr!"

Und siehe da! Jetzt gibt es bereits den zweiten Foto-Beweis für die Liebe zwischen dem Torwart und dem Model. Diesmal jedoch war er es, der es in Umlauf brachte. Zu sehen ist der Schnappschuss in einer Story auf seiner Instagram-Seite.

Einen Kommentar hat der 25-Jährige dazu nicht verfasst. Doch der ist auch gar nicht nötig. Manchmal sagen Bilder ja bekanntlich mehr als 1000 Worte.