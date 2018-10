Unterhaltung

Kein Happy End wie im TV: "Love Island"-Traumpaar macht Schluss

Der berühmte Satz mit X: Die Liebe zwischen Tracy und Marcellino hat nicht lange gehalten. Im Rahmen der Kuppelshow "Love Island" fanden die beiden zueinander. Im echten Leben hat die Liebe nicht gehalten. Jetzt ist alles aus.

Anfang Oktober wurde das Traumpaar 2018 der RTL-II-Kuppelshow "Love Island" gekürt. Tracy und Marcellino sackten als Gewinner nicht nur 50.000 Euro ein, sie schienen auch ehrlich verliebt zu sein. Doch die Liebe fand nun ein abruptes Ende: Das Paar hat sich getrennt. In drei Instagram-Stories bezog Marcellino Stellung zu den Gründen für das Liebes-Aus.

"Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich euch gerne mitteilen möchte. Ihr habt mich alle als ehrlichen Menschen kennengelernt und dieser ehrliche Mensch möchte ich auch gegenüber euch bleiben", sagt Marcellino im ersten der drei Clips. Im zweiten Video rückt der 25-Jährige mit der Sprache heraus: "Deshalb muss ich euch mitteilen, dass es mit Tracy und mir leider nicht funktioniert hat, da sich meine Gefühle nicht so weiterentwickelt haben, wie ich es mir erhofft habe und so wie Tracy es auch verdient hätte."

In einem dritten Clip spricht er über die 22-jährige Tracy und appelliert an alle Fans: "Tracy ist ein herzensguter Mensch, sie hat das Herz am richtigen Fleck, wir haben auch über alles miteinander gesprochen und ich bitte euch einfach, das zu respektieren und zu akzeptieren." Schließlich erklärt Marcellino noch, er brauche "nun etwas Zeit" für sich.

Wenn schon keine Beziehung, dann scheint Marcellino doch jedenfalls eine Freundschaft aus seiner Zeit bei "Love Island" mitzunehmen. Sein neuestes Instagram-Foto zeigt ihn gemeinsam mit Reality-Kollege Victor - der hatte im Rahmen der Kuppelshow übrigens auch mal mit Tracey angebandelt. Offenbar kein Problem für die beiden Herren: Freundschaft geht vor. "Sonnenuntergänge mit guten Freunden sind das beste", so hat Marcellino das Foto kommentiert. Vielleicht dinieren die Kumpels ja danach noch gemeinsam bei Kerzenschein.

Quelle: n-tv.de