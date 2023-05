Mama, Papa, Kind - so sieht es bislang aus im Hause Cordalis-Katzenberger. Doch dabei wird es womöglich nicht bleiben. So soll insbesondere Lucas Cordalis den Wunsch nach weiterem Nachwuchs mit Daniela Katzenberger hegen. Schließlich fehle ihm noch der männliche Stammhalter.

Mittlerweile ist es schon eine ganze Weile her, dass Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis Eltern geworden sind: Tochter Sophia feiert im August ihren achten Geburtstag. Und an sich schien die Familienplanung des Promi-Paares damit auch abgeschlossen zu sein.

Schließlich verriet Katzenberger bereits 2021 im RTL-Interview mit Frauke Ludowig, dass die Nachwuchsfrage für sie und ihren Mann abgehakt sei, nachdem es mehrere Jahre mit einem weiteren Kind nicht geklappt habe. "Für uns ist es überhaupt kein Thema mehr", plauderte die "Katze" damals aus.

Ihr größter Fehler sei gewesen, "dass ich überhaupt jemals gesagt habe, dass ich ein zweites Kind will", so die 36-Jährige in dem RTL-Gespräch vor rund zwei Jahren. In einem anderen Interview, dass sich ebenfalls um die Möglichkeit einer weiteren Schwangerschaft drehte, sagte Katzenberger: "Es ist manchmal anstrengend, wenn ich die Frage hundert Mal am Tag lese. Wenn ich irgendwann mal schwanger sein sollte, erfahrt ihr es früh genug."

Ein Sohn namens Costa?

Doch trotz alledem kommt das Thema nun abermals aufs Tapet. So berichtet die "Bild"-Zeitung, nach wie vor gebe es bei Katzenberger und Cordalis den Wunsch nach einem weiteren Kind. Auch über eine Adoption habe das Paar sich schon Gedanken gemacht.

Insbesondere bei Cordalis überwiege allerdings die Hoffnung, dass es doch noch mit dem eigenen Nachwuchs klappt. Der Sänger träume von einem Sohn, an den er den Namen Cordalis weitergeben und den er nach seinem verstorbenen Vater Costa benennen könne.

Doch das ist nicht die einzige Enthüllung, die die "Bild"-Zeitung in petto hat. Ebenso weiß sie zu berichten, dass Katzenberger nicht zuletzt mit Blick auf ihre Figur einer weiteren Schwangerschaft skeptisch entgegensehe.

Lucas Cordalis habe auf eine Anfrage nicht reagiert, schreibt die Zeitung. Und das ist vielleicht auch besser so. Daniela Katzenberger hat ja nun mal recht: "Wenn ich irgendwann mal schwanger sein sollte, erfahrt ihr es früh genug."