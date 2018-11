Unterhaltung

So geht das aber nicht!: Madonna bringt Löffelchen in Stellung

Sie ist bekannt dafür, auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen. Doch was Madonna so zu später Stunde veranstaltet, ruft Irritationen der etwas anderen Art hervor. Die Queen of Pop genießt ihren Champagner mit einem Esslöffel.

Promis führen ein Luxusleben. Jedenfalls stellt man sich das so immer vor. Sie wohnen in riesengroßen Villen, baden in ausladenden Pools, futtern von Silbertabletts und haben stets ein Glas Champagner griffbereit. Ob das wirklich so stimmt? Wer weiß das schon. Feinperliges jedenfalls scheint es zu geben im Leben von Madonna. Allerdings genießt die Sängerin den edlen Tropfen auf eher ungewöhnliche Weise.

Auf Instagram postete Madonna ein Video, das sie am Tisch sitzend in einem pink beleuchteten Raum zeigt. In einer Hand hält sie ein Glas Champagner - möglicherweise ist es auch Sekt oder Rosé-Wein, da möchten wir uns an dieser Stelle nicht festlegen.

Entscheidend ist jedoch, was sie mit ihrer anderen Hand veranstaltet. Darin hält sie nämlich einen Löffel und mit dem transportiert sie seelenruhig den Alkohol vom Glas in den Mund.

So richtig effizient sieht das nicht aus. Madonna muss sich sichtlich konzentrieren. Außerdem scheint die abgeschöpfte Menge sie auch nicht so recht zu befriedigen. Sie muss nämlich konstant nachlöffeln, damit der Pegel stimmt.

Etwas andere "Suppe des Tages"

"Suppe des Tages", kommentiert Madonna den Post. Dazu kombiniert sie ein Rotwein-Emoji und den Hashtag #midnightsnack, als "Mitternachtssnack".

Die Fans scheinen sich an der seltsamen Darbietung nicht weiter zu stören. "Diva", kommentiert jemand den Beitrag. Und wieder einer fragt, wo denn bitteschön sein Glas sei.

Es fällt jedoch bei längerem Betrachten noch ein weiteres Detail ins Auge. Im Hintergrund des kurzen Clips könnte ein Mischpult zu sehen sein. Befindet sich die Queen of Pop etwa im Studio? Einige Fans vermuten so etwas schon. "Mach doch den Ton nicht auf stumm, wir wollen die neue Musik hören", schreibt jemand. Doch Madonna lässt sich vorerst nicht aus der Ruhe bringen und löffelt weiter ihren Drink.

Quelle: n-tv.de