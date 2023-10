Das kam jetzt für viele unerwartet: Hollywoodstar Meryl Streep und Bildhauer Don Gummer sind schon seit vielen Jahren getrennt. Das Ende nach 45 Ehejahren ist kein Gerücht, sondern wird ganz offiziell bekannt gegeben. Auch, dass beide sich weiter umeinander kümmern wollen.

Die mehrfache Oscarpreisträgerin Meryl Streep und der gefeierte Bildhauer Don Gummer sind bereits seit vielen Jahren getrennt. In einem exklusiven Statement bestätigte ein Sprecher der "New York Post": "Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt, und obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden."

Bekannt wurde die überraschende Nachricht am Tag der Verleihung des renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preises 2023 in Spanien an die Künstlerin, bei der sie ihren Ehering allerdings getragen hat. Streep habe in einer "brillanten Karriere vielfältige und komplexe weibliche Charaktere zum Leben erweckt, die zum Nachdenken und zur Bildung des kritischen Geistes anregen", begründete die Jury ihre Entscheidung. Streep bezeichnete in einer emotionalen Dankesrede Einfühlungsvermögen, das die Gabe des Schauspielers sei, als "radikale Form der Diplomatie in einer zunehmend feindseligen und instabilen Welt".

Zuletzt gemeinsam gesehen wurden Streep und Gummer bei den Oscar-Verleihungen im Jahr 2018.

Heirat im Herbst 1978, vier Kinder, fünf Enkel

Streep und Gummer, inzwischen 74 und 76 Jahre alt, hatten im Herbst 1978 geheiratet. Sie bekamen vier gemeinsame Kinder: den Singer-Songwriter Henry Wolfe, 43 Jahre alt, sowie die Schauspielerinnen Mamie Gummer, Grace Gummer und Louisa Jacobson, die heute 40, 37 und 30 Jahre alt sind. Außerdem haben sie inzwischen fünf Enkelkinder.

Die Familie besitzt ein Anwesen in der ruhigen, historischen Stadt Salisbury in Connecticut. Neben dieser Farm teilten sich die Noch-Eheleute ein weitläufiges Tribeca-Loft in New York City, bis sie es im Januar 2020 für 15,8 Millionen Dollar verkauften. Streep kaufte dann im Juli 2020 ein vier Millionen Dollar teures Haus in Pasadena, Kalifornien.