Eine Trennung. Spliss. Der Wunsch nach einer Typveränderung ... Es gibt viele Gründe, sich eine neue Frisur zuzulegen. Auch Ballermann-Sängerin und Ex-Porno-Darstellerin Mia Julia Brückner hat an ihrem Haupthaar herumschnippeln lassen. Ihre Begründung dafür ist jedoch reichlich kurios.

Mia Julia Brückner? Jetzt tut aber bitte mal keiner so, als würde er sie nicht kennen. Schließlich gab es in der Vergangenheit viele Möglichkeiten, der jungen Dame mal über den Weg zu laufen.

Da wäre etwa ihre Porno-Vergangenheit. Von 2010 bis 2012 war die gebürtige Münchnerin als Mia Magma in mehreren Hardcore-Streifen mit so knuffigen Namen wie "Das Sennenlutschi" oder "Mias Traumfick" zu sehen. Doch auch Reality-TV-Freunde kamen an ihr nicht vorbei. Dann etwa, als Mia Julia, wie sie sich heute nur noch nennt, 2014 bei "Promi Big Brother" in den Container zog.

Heute wiederum gehört ein Mia-Julia-Auftritt praktisch zum Pflichtprogramm jedes Ballermann-Besuchers. Auf Mallorca erfreut sie regelmäßig ihre grölenden Fans mit so duften Partykrachern wie "Wir sind die Geilsten", "Endlich wieder Malle" oder "Nackt is geil".

Gucken, nicht anfassen

Doch für die vermutlich überwiegend männlichen Fans der 32-Jährigen gilt: Gucken, nicht anfassen. Schließlich ist Mia Julia verheiratet. Ihren Mann Peter Brückner, einen ehemaligen Versicherungsberater, lernte sie schon vor vielen Jahren kennen, ehe er ihr Manager und Lebenspartner wurde.

Von daher gehen wir auch davon aus, dass es Brückner ist, der für die neue Frisur von Mia Julia verantwortlich zeichnet. Jedenfalls indirekt. Denn wie die Ballermann-Chanteuse nun in einem Interview offenbarte, liegt der Grund dafür, dass sie sich ihre blonde Mähne abschneiden ließ, zwischen den Laken.

"Ruhepause" in Pink

"Bei so manchen sexuellen Abenteuern in letzter Zeit sind einige meiner Extensions auf der Strecke geblieben", verriet Mia Julia der "Bild"-Zeitung. "Meine Friseurin sagte: 'Entweder ruhigeren Sex oder Extensions raus.' Da das Erste definitiv nicht möglich ist, gibt es halt eine Ruhepause für die Haare", fügte sie hinzu.

Wie sich diese "Ruhepause" auswirkt, zeigt Mia Julia ihren Fans bei Instagram. Sie trägt jetzt einen lockigen und vor allem pinken Bob. Was tut man nicht alles dem Sex zuliebe ...