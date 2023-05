Muss nun ohne den "Fels" in seinem Leben auskommen: Michael Palin.

2020 stirbt mit Terry Jones ein enger Freund und Monty-Python-Kollege von Michael Palin an einer seltenen Demenzerkrankung. Nun hat es auch seine Frau getroffen, die ebenfalls durch schwere Erkrankung verstorben ist.

Der Schauspieler, unter anderem bekannt als eines der Mitglieder der weltberühmten Komikertruppe Monty Python, verabschiedete sich auf seiner Homepage mit rührenden Worten. Seine geliebte Ehefrau sei am frühen Dienstagmorgen friedlich entschlafen, erklärt Palin. Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem beide fröhlich in Richtung Kamera lachen. Bereits seit mehreren Jahren habe Helen mit chronischen Schmerzen leben müssen, später sei auch noch ein Nierenversagen bei ihr diagnostiziert worden.

An der Küste der Grafschaft Suffolk haben sich die beiden demnach vor vielen Jahrzehnten kennengelernt - in einem Sommerurlaub. Beide seien damals erst 16 Jahre alt gewesen. Wenige Jahre später, in seinen frühen Zwanzigern, heiratete das Paar. Erst vor zweieinhalb Wochen hatten die beiden ihren 57. Hochzeitstag gefeiert.

Paar hat drei gemeinsame Kinder

Den Tod seiner Ehefrau Helen nennt der Schauspieler einen "unbeschreiblichen Verlust" für ihn, die drei gemeinsamen Kinder Rachel, William und Thomas sowie für die vier Enkelkinder des Paares. Sie sei der Fels in Palins Leben gewesen. Helen habe nicht nur mit ihrem "ruhigen, weisen Urteilsvermögen" seine Entscheidungen geprägt, ihr praktischer und ihr Humor seien auch der Kern der Beziehung gewesen. Die Familie bitte darum, ihre Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren, heißt es zum Abschluss des Statements.

2020 hatte Palin den Tod seines engen Freundes Terry Jones verkraften müssen, einem seiner Kollegen aus der Monty-Python-Gruppe, der an einer seltenen Demenzerkrankung starb. "Er war einer der lustigsten Autoren und Darsteller seiner Generation", sagte Palin damals der BBC. Von den sechs Mitgliedern leben heute noch vier. Bereits im Jahr 1989 hatte sich die Komiker von ihrem Mitglied Graham Chapman verabschieden müssen, der an Krebs gestorben war.