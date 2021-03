2018 veröffentlicht Michelle Obama ihre Autobiografie "Becoming", der sie nun eine Jugendausgabe des Werks folgen lässt. Anlässlich deren Veröffentlichung macht sie jungen Frauen Mut, die noch nicht die Antworten "auf fundamentale Fragen" gefunden haben.

Am Dienstag ist eine Jugendbuch-Ausgabe von Michelle Obamas Biografie "Becoming" in den USA, Deutschland und anderen Ländern erschienen. Bei Twitter richtet die frühere First Lady jetzt ermutigende Worte an Frauen und Mädchen, die sich selbst noch nicht gefunden haben. "Es ist okay, nicht zu wissen, wer du bist oder was genau du in diesem Moment sein oder tun willst", sagte die 57-Jährige in einem Clip auf ihrem Account.

Obama erklärte, dass sie mit vielen Frauen in ihren 30ern und jungen Mädchen im Teenie-Alter gesprochen habe, "die das Gefühl haben, sie sollten irgendwie jetzt die Antworten auf all diese fundamentalen Fragen haben".

Weltweiter Bestseller

Heute schmunzle sie über die Vorstellung, dass man eines Tages mit kompletter Erkenntnis aufwache und sich angekommen fühle. Der Prozess, man selbst zu werden, funktioniere so nicht. Mit Anspielung auf den Titel ihrer Biografie betonte sie: "Du hörst nie auf, dich zu entwickeln (becoming)."

Obamas Biografie "Becoming" erschien im November 2018 in den USA und erzählt ihren Werdegang von ihrer Kindheit bis zur First Lady. Das Buch wurde zu einem weltweiten Bestseller. Die neue Version für junge Leser wird in Deutschland unter dem Titel "Becoming - Erzählt für die nächste Generation" verkauft.