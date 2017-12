Unterhaltung

Quasi nackt und wohl gedehnt: Mick Jaggers Freundin zeigt Talent

Ja, Melanie Hamrick ist wohl noch die aktuelle Flamme von Rock-Opa Mick Jagger. Nachdem der den Herbst über an einer 22-Jährigen herumgegraben haben soll, ist er zurück in den Armen der Mutter seines jüngsten Kindes. Und die dankt's mit Dehnübungen.

Manche Sachen muss man wirklich tragen können. Ein hautfarbenes, transparentes Mini-Kleid zum Beispiel - das steht nur den wenigsten. Melanie Hamrick allerdings macht darin eine hervorragende Figur. Die 31-Jährige ist Ballerina und weiß deswegen nicht nur mit gestähltem Körper, sondern auch mit eleganter Pose aufzuwarten.

Auf Instagram postete Hamrick ein Foto, das sie in eben jenem Outfit von hinten zeigt. Ihr Po zeichnet sich deutlich ab. Sie freue sich, die Feiertage am Strand zu verbringen, schreibt die Tänzerin dazu. Außerdem versah sie den Post mit einem Pfirsich-Emoji - eine klare Anspielung auf die hübsche Kehrseite.

Das Foto ist offenbar Teil eines aufwendigen Shootings mit dem Fotografen Nisian Hughes. Der veröffentlichte auf seinem Instagram auch noch ein weiteres Foto von Hamrick.

Junge Konkurrenz adé

Einer dürfte bei diesen Aufnahmen jedenfalls nochmal ganz genau hinschauen: Rolling Stone Mick Jagger. Der 74-Jährige ist nämlich offenbar noch immer der Mann an Hamricks Seite. Zuletzt hatte es zwar geheißen, der Musiker habe sich in die 22-jährige Filmproduzentin Noor Alfallah verguckt, doch sollte an der Liebelei tatsächlich etwas dran gewesen sein, gehört sie nun wohl der Vergangenheit an.

Mick Jagger und Melanie Hamrick wurden jüngst jedenfalls wieder einmal bei einem romantischen Kurztrip gesichtet. Gemeinsam haben die beiden ein Kind, den einjährigen Deveraux. Er ist Jaggers achter Spross. Die älteste Tochter Karis ist 47 Jahre alt. Sie entstammt Jaggers Beziehung mit der amerikanischen Schauspielerin Marsha Hunt.

