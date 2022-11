Die damalige Miss Argentinien, Mariana Varela, und Fabiola Valentín, seinerzeit Miss Puerto Rico, lernen sich 2020 bei einem Schönheitswettbewerb kennen. Doch aus Konkurrenz wird Freundschaft - und nun sogar noch mehr: Die beiden erklären, geheiratet zu haben.

Eines steht außer Frage: Bei den zahlreichen Miss-Wettbewerben, die es nahezu weltweit gibt, müssen die Teilnehmerinnen jahrzehntelang vor allem Männern gefallen. Allmählich gerät etwas Bewegung in die Branche und die alten sexistischen Mechanismen werden hier und da aufgebrochen.

Dass zwei Schönheitsköniginnen ganz offen und offiziell die Liebe zueinander offenbaren, wäre vor einigen Jahren wahrscheinlich ebenfalls noch schwer denkbar gewesen. Nun aber machen mit Mariana Varela and Fabiola Valentín eine ehemalige Miss Argentinien beziehungsweise Miss Puerto Rico keinen Hehl daraus, eine romantische Beziehung zu haben. Mehr noch: Die beiden haben mitgeteilt, dass sie den Bund Ehe eingegangen sind.

Kuscheln, Schmusen, Küssen

Dazu posteten die zwei Frauen auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts ein rund 30 Sekunden langes Video. Zu sehen sind sie kuschelnd, schmusend und küssend bei verschiedenen Gelegenheiten - am Strand, im Bett, auf einem Boot. Den Heiratsantrag haben die beiden ebenso festgehalten wie ihre Eheringe, die sie stolz in die Kamera halten.

"Nachdem wir uns zunächst dafür entschieden hatten, unsere Beziehung geheim zu halten, machen wir sie nun an einem besonderen Tag publik: 28.10.22", ist im zugehörigen Kommentar zu lesen. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um das Hochzeitsdatum handeln dürfte.

Varela hatte Argentinien bereits 2019 bei der Wahl der Miss Universe vertreten. Sie und Valentín lernten sich jedoch erst ein Jahr später kennen, als sie beide an einem Miss Grand International genannten Wettbewerb in Bangkok teilnahmen. Dieser wurde 2013 in Thailand ins Leben gerufen und fand seither zumeist auch in seinem Ursprungsland statt.