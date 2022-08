(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Issey Miyake gilt als Revolutionär in Sachen Mode. Seine innovativen Designs und die Verwendung ungewöhnlicher Materialien machen ihn berühmt. Nicht nur Apple-Gründer Steve Jobs zählt zeit seines Lebens zu seinen Anhängern. Nun ist der Japaner im Alter von 83 Jahren gestorben.

Der japanische Modedesigner Issey Miyake ist im Alter von 83 Jahren gestorben, wie unter anderem die BBC unter Berufung auf Miyakes Unternehmen berichtet. Er litt dem Bericht zufolge vor seinem Tod, der bereits am vergangenen Freitag eintrat, an Leberkrebs. Miyake soll außerdem bereits bestattet worden sein.

Auch Miyakes Laufsteg-Shows waren außergewöhnlich, wie hier 2019 in Paris. (Foto: picture alliance / Photoshot)

Geboren wurde Issey Miyake 1938 in Hiroshima. Er war sieben Jahre alt, als die Stadt 1945 durch die Atombombe der Vereinigten Staaten zerstört wurde. Noch als Erwachsener weigerte er sich, über das traumatische Ereignis zu sprechen, denn er wollte nicht als "der Designer, der die Atombombe überlebte", bekannt werden, obwohl er in der Folge an einer Erkrankung des Knochenmarks litt, die dafür sorgte, dass er seither hinkte.

In den 1960er-Jahren zog Issey Miyake nach Paris, wo er mit den renommierten Modedesignern Guy Laroche und Hubert de Givenchy zusammenarbeitete. Kurzzeitig zog es ihn danach nach New York, ehe er 1970 doch wieder nach Tokio zurückkehrte, um dort das Miyake Design Studio zu eröffnen.

Innovative Designs und Experimente mit Materialien

In den 1980er-Jahren wurde Issey Miyake als einer der weltweit bahnbrechendsten Designer gefeiert, weil er mit Kunststoff und Metall sowie traditionellen japanischen Materialien und Papier experimentierte. Charakteristisch für seine Entwürfe sind die Verwendung von bunten Seidenstoffen und leichten Polyester-Materialien. Auch berühmt wurde er für handwerkliche Details und technische Innovationen in den Bereichen Stoff-Entwicklung, -Bearbeitung und -Recycling.

Die Mode von Issey Miyake ist hochpreisig, wurde durch eine Zusammenarbeit mit Adidas und der gemeinsamen 3D-Kollektionen aber auch einer breiteren Kundschaft zugänglich gemacht. Zudem sind seine Parfüms äußerst gefragt, in Sachen Porzellan, Schmuck und Interieur verdingte er sich ebenfalls.

Schlagzeilen machte der Name Issey Miyake außerdem, als Steve Jobs sich als großer Fan seiner Kreationen outete. Der verstorbene Apple-Chef soll den Designer seinerzeit gebeten haben, ihm einen Rollkragenpullover zu entwerfen. Anschließend hat ihm Miyake angeblich 100 Stück der Pullis überlassen.