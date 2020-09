Ron Jeremy zählt zu den bekanntesten Figuren der Pornobranche. Wegen sexueller Übergriffe gegenüber mehreren Frauen droht ihm eine lange Haftstrafe. Nun erhebt die Justiz weitere Anschuldigungen gegen den 67-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat ihre Anschuldigungen gegen den Pornostar Ron Jeremy wegen sexueller Gewalt ausgeweitet. Dem 67-Jährigen wird vorgeworfen, rund ein Dutzend weitere Frauen sexuell attackiert zu haben, darunter ein 15-jähriges Mädchen, wie die Ermittlungsbehörde der kalifornischen Millionenmetropole mitteilte. Jeremy wurde vom Gefängnis zum Gericht gebracht, wo ihm die neuen Anschuldigungen formell vorgetragen werden sollten.

Jeremy, der in mehr als 1700 Sexfilmen aufgetreten ist, war zuvor bereits angeklagt worden, drei Frauen vergewaltigt und eine weitere Frau sexuell attackiert zu haben. Er war im Juni festgenommen worden. Dem Pornostar drohen im Falle eines Schuldspruchs 90 Jahre Haft.

Die jetzt erhobenen neuen Vorwürfe gegen Jeremy beziehen sich auf 20 Fälle mutmaßlicher sexueller Gewalt. Die 15-Jährige soll er im Jahr 2004 während einer Party in Santa Clarita bei Los Angeles attackiert haben. Jeremy weist nach Angaben seines Anwalts alle Vorwürfe zurück. In den letzten Jahren wurde er häufiger mit Vorwürfen von sexuellen Übergriffen konfrontiert, darunter auch von Kolleginnen aus der Sexfilm-Branche.

Jeremy reiht sich in eine ganze Serie von prominenten Figuren der US-Unterhaltungsindustrie ein, die in den vergangenen Jahren der sexuellen Gewalt beschuldigt wurden. Die Welle hatte mit dem Fall des früheren Hollywoodmoguls Harvey Weinstein begonnen, der inzwischen in New York eine 23-jährige Haftstrafe wegen Missbrauchs und Vergewaltigung verbüßt. Das Bekanntwerden der Anschuldigungen gegen Weinstein hatte im Herbst 2017 die weltweite MeToo-Bewegung gegen sexuelle Gewalt ausgelöst.