Ende 2021 muss Nick Cannon den plötzlichen Tod seines fünf Monate alten Sohnes verkraften. Nun hat der US-Comedian jedoch wieder einen Grund zur Freude: Baby Nummer acht ist wohlauf zur Welt gekommen. Mehr Nachwuchs soll es aber nicht geben.

Anfang Dezember musste Nick Cannon den schlimmsten Albtraum durchleben, den ein Elternteil haben kann: Der jüngste Nachwuchs des US-Comedians und einer seiner Freundinnen, Alyssa Scott, starb mit gerade einmal fünf Monaten an den Folgen eines Hirntumors. Nun aber hat der 41-Jährige sein achtes Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Das gab seine Partnerin Bre Tiesi mit einer Bilderreihe auf Instagram bekannt, die die Hausgeburt detailliert dokumentiert.

Unter anderem ist auf einem der Fotos zu sehen, wie Cannon die Nabelschnur seines jüngsten Sohns durchtrennt, während er seine erschöpfte Freundin in den Armen hält. Auf anderen Bildern liegt das Paar gemeinsam in der Badewanne. "Ich habe es geschafft. Eine natürliche Hausgeburt ohne Medikamente", schrieb Tiesi zu ihrem Post. "Diese Erfahrung hat mich für immer verändert und ich könnte mir keinen besseren und fürsorglicheren Partner vorstellen. (...) Ich hätte es nicht ohne dich tun können", richtet sie ihren Dank an Cannon.

Auch in einem Youtube-Video hat das Model die Geburt festgehalten. In dem elfminütigen Clip zeigt sie die Vorbereitungen mit Cannon und ihrer Doula - und enthüllt auch den Namen des Neugeborenen. Als der frischgebackene Vater versucht, seinen Sohn dazu zu bringen, ihn anzusehen, nennt er ihn Legendary (zu Deutsch: legendär). Auf einem Neonschild über dem Wickeltisch steht zudem "Legendary Love".

"Es war ein Tumor ..."

Während es für Tiesi das erste Kind ist, kann Cannon bereits sieben weitere vorweisen: Mit Popstar Mariah Carey hat er die Zwillinge Moroccan und Monroe (11). Zwei weitere Kinder, Sohn Golden (5) und Tochter Powerful (1), brachte die Tänzerin Brittany Bell zur Welt. Im Juni 2021 schenkte ihm DJ Abby De La Rosa (31) zudem die Zwillinge Zion Mixolydian und Zillion Heir (1). De La Rosa ist aktuell schon wieder schwanger, bislang verriet sie jedoch nicht, wer der Vater ist.

Cannons siebtes Kind von Alyssa Scott, Sohn Zen, starb im vergangenen Dezember im Alter von nur fünf Monaten. Die traurige Nachricht teilte der Comedian selbst in seiner Sendung "The Nick Cannon Show" mit. Bereits kurz nach der Geburt sei bei dem Jungen ein verhängnisvoller Gehirntumor entdeckt worden. "Nach einiger Zeit haben wir herausgefunden, dass bei ihm etwas nicht stimmt. Es war ein Tumor in seinem Kopf", sagte Cannon.

Mit seinem achten Kind scheint der Kinderwunsch des 41-Jährigen ausreichend gestillt. Er denke über eine Sterilisation nach, verriet Cannon im Mai als virtueller Gast in der Show "Daily Pop". "Ich war schon bei der Vasektomie-Beratung", sagte er. "Ich möchte nicht die gesamte Welt bevölkern", scherzte er zudem. Auch könne er so seinen bereits vorhandenen Kindern die Liebe und Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient hätten. Außerdem erzählte der Schauspieler, dass er nicht unbedingt geplant habe, Vater von so vielen Kindern zu werden. Bereut habe er es aber nie: Es sei ein "Geschenk" und ein "Segen", so der Ex-Mann von Mariah Carey. "Ich finde Trost und Frieden in meinen Kindern, und ich finde einen Lebenssinn."