Erst im vergangenen Sommer gibt Nikeata Thompson ihre Verlobung bekannt, nun ist es damit aber auch schon wieder vorbei. Im TV gibt die Choreografin bekannt, wieder Single zu sein. Verarbeitet hat sie diesen Tiefschlag beim Surfen auf Bali.

Nikeata Thompson ist wieder Single. Die Star-Choreografin, unter anderem bekannt aus "Germany's next Topmodel", hat am Morgen im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" verraten: "Ich habe mich von meinem Verlobten getrennt." Die Beweggründe für das Liebes-Aus nannte sie nicht.

Nach der Trennung habe Thompson erst einmal eine Auszeit gebraucht, darüber hinaus hätte sie kurz vor einem Burnout gestanden. "Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Ich habe ja eigentlich ein buntes Leben, aber ich war so müde." Ein Urlaub auf Bali habe ihr geholfen.

"Neubeginn braucht Mut"

Auf der indonesischen Insel habe sie Surfen gelernt und sich ihrer Angst vor dem Meer gestellt. "Wenn man das von der Ferne betrachtet, ist das schon was Tolles. Ich habe gern mal so eine Schocktherapie", erzählte die 42-Jährige in Sat.1. Sie fühle sich nun besser: "Es ist immer ein Auf und Ab im Leben."

Von diesem Abenteuer berichtet sie nun auch noch mal auf ihrem Instagram-Account. Dort hat sie mehrere Fotos von sich beim Wellenreiten hochgeladen und schreibt dazu unter anderem: "Nach einem Schicksalsschlag werde ich immer versuchen, etwas zu tun, das mich daran erinnert, wie stark mein Wille ist. Alles, wovor ich Ängste habe, ist eine Chance für mich, mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen!" Dann fügt sie noch hinzu: "Jeder Neubeginn im Leben braucht Mut. Du bist immer stärker als du oftmals denkst."

Verlobung im Sommer 2022

Ihre Verlobung hatte Nikeata Thompson im Juni 2022 ebenfalls auf Instagram bekannt gegeben. Damals teilte sie einen Clip, der den Moment des Heiratsantrages festhielt. In dem Video war zu sehen, wie sie mit verbundenen Augen auf ein Schiff geführt wurde. Dort wartete ihr Freund im weißen Anzug, der dann vor ihr auf die Knie fiel und sie fragte: "Willst du meine Frau werden, mein Schatz?" Sie habe keine Worte, "nur Liebe in meinem Herzen", schrieb sie dazu. Der Name ihres nun Ex-Verlobten ist nicht bekannt.

Die in England geborene Thompson kam als Kind nach Deutschland und fungierte später als Tänzerin bei Auftritten von Seeed. Ein erstes TV-Engagement hatte sie als Jurorin in der Show "Got to Dance". Seit 2017 tritt sie als Laufsteg-Coach und Gastjurorin bei "Germany's next Topmodel" in Erscheinung.