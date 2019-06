Özil mit Ehefrau auf Stippvisite in Berlin

Rund eine Woche nach der aufsehenerregenden Hochzeit von Fußballer Mesut Özil und Amine Gülşe zeigt sich das frischvermählte Ehepaar in Berlin. Grund für den Besuch ist ein Freudentag eines anderen bekannten Fußballers. Aber ein bisschen geflittert wird dann doch.

Fußballer Mesut Özil und seine Frau Amine Gülse haben kurz nach ihrer Hochzeit eine Stippvisite in Berlin eingelegt. Anstatt in ihre Flitterwochen zu reisen, haben die beiden nach Recherchen der "Bild"-Zeitung etwas anderes im Sinn gehabt: Sie besuchten nur wenige Tage nach ihrem eigenen Fest die Hochzeit von Chelsea-Fußballer Antonio Rüdiger und seiner Freundin Laura.

Die beiden Fußballer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Nationalmannschaft. Hinzu kommt, dass beide Sportler bei Londoner Vereinen unter Vertrag stehen. Die Rüdiger-Feier soll am Freitagabend in einem edlen Berliner Lokal stattgefunden haben. Laut dem Medienbericht waren unter anderem auch Leroy Sané und Jerome Boateng dabei.

Nach Angaben der "Bild" besuchte das Ehepaar demnach nicht nur die Hochzeitsfeier von Rüdiger, sondern es war in den Tagen zuvor auch in einer Shisha-Bar, bei einem Edel-Italiener und beim Shoppen auf dem Berliner Kudamm gesehen worden. Ein bisschen Flitterwochen-Stimmung haben sie dann wohl doch genießen können. Das Paar besuchte auch einen kleinen Döner-Imbiss am Charlottenburger-Schloss.

Özils eigene Hochzeit mit dem Model hatte viele Schlagzeilen produziert, weil der türkische Präsident Recep Erdogan nicht nur als Gast eingeladen war, sondern auch als Trauzeuge fungierte. Nach der Feier am Bosporus wurden Bilder veröffentlicht, auf denen sich das Ehepaar stolz mit dem Präsidenten und seiner Frau zeigte.

Das Ganze ist deshalb so brisant gewesen, weil Özil aufgrund eines Skandals rund um ein Erdogan-Foto aus der Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten war. Deutsche Nationalspieler waren auf der Hochzeit von Mesut Özil nicht anwesend, weil an dem besagten Wochenende auch ein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weißrussland stattfand.