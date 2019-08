Von Verkaufszahlen oder Quoten dieser Größenordnung können viele klassische Medien nur noch träumen. Der schwedische Youtuber PewDiePie schart sage und schreibe 100 Millionen Follower um sich. Ein Rekord, auch wenn er nicht der erste ist, dem das gelingt.

Er hat es geschafft: Youtube-Star Felix Kjellberg alias PewDiePie hat als erste Einzelperson 100 Millionen Follower. Die magische Marke knackte sein Youtube-Kanal, den der 29-Jährige seit April 2010 betreibt, laut der Analyseseite "Social Blade" am vergangenen Samstag.

Neben PewDiePie hatte erst kürzlich auch das indische Unternehmen T-Series diese Marke durchbrechen können. Die beiden Kanäle hatten in den vergangenen Monaten einen regelrechten Subscriber-Krieg geführt. Zuletzt hatte Kjellberg sogar eine Werbekampagne gestartet, mit der er seine Fans dazu aufforderte, seinen Kanal zu abonnieren. T-Series hat dennoch mehr Abonnenten und liegt vor PewDiePie auf Rang eins der erfolgreichsten Channels.

PewDiePie ist ein sogenannter Youtube-Gamer. Er filmt sich beim Spielen von Videospielen und kommentiert den Spielverlauf. Schätzungen zufolge verdient er damit rund 13 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen soll sich auf 26 Millionen Euro belaufen.

Antisemitismus-Vorwürfe

In der Vergangenheit sorgte der Schwede auch für Kontroversen. So veröffentlichte er diverse Videos mit antisemitischen Anspielungen und nationalsozialistischen Symbolen. Diverse Kooperationspartner kündigten daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm auf. PewDiePie sah sich dagegen als zu Unrecht beschuldigt und erklärte, die kritisierten Passagen in seinen Videos seien aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Hinter T-Series wiederum steckt nicht etwa ein anderer Youtuber, sondern eine der größten Musikfirmen Indiens. 1983 von Gulshan Kumar gegründet, verdiente die Firma zunächst ihr Geld mit der Piraterie von Bollywood-Liedern. Heute ist T-Series vor allem für die Produktion von Bollywood-Filmen und -Soundtracks bekannt.