Eigentlich sind es Meghans Halbschwester und Vater, die regelmäßig in der Öffentlichkeit für Skandale sorgen. Dieses Mal ist es aber ihr Halbbruder. Er soll vergangene Nacht wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden sein.

Gerade erst wurde es etwas ruhiger um Herzogin Meghan, jetzt sorgt erneut ein Familienmitglied für Schlagzeilen. Medienberichten zufolge wurde ihr Halbbruder am vergangenen Freitag in Oregon festgenommen. Ihm wird angeblich vorgeworfen, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein. Thomas Markle Jr. sei von der Polizei um 1:30 Uhr morgens angehalten worden, berichtete unter anderem das US-Promiportal "TMZ".

Thomas Markles Vater wird von "TMZ" zitiert: "Mein Sohn hat ein ernstes Problem und braucht Hilfe, und ich hoffe, er bekommt sie." Markle Jr. hatte offenbar auch zuvor schon Ärger mit der Polizei, weil er seine Freundin bedroht haben soll. Die Vorwürfe wurden später fallen gelassen.

Der 52-Jährige, der aus der ersten Ehe von Meghans Vater stammt, sorgte vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry zudem mit einem offenen Brief für Schlagzeilen, in dem er Harry erklärte, dass Meghan "offensichtlich nicht die richtige Frau" für ihn sei und den Royal ermutige, die Hochzeit abzusagen. Später entschuldigte er sich dafür. Zur royalen Hochzeit wurde er dennoch nicht eingeladen. Herzogin Meghan soll zu ihrem Halbbruder und ihrer Halbschwester Samantha, die sich ebenfalls immer wieder in der Öffentlichkeit zu Wort meldet, schon seit Jahren keinen Kontakt mehr haben.