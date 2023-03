Zu Lebzeiten widmete sich Prinzessin Diana dem Kampf gegen Obdachlosigkeit in Großbritannien. Ihr ältester Sohn William ist überzeugt, sie wäre enttäuscht angesichts dessen, wie wenig sich die Lage Wohnungsloser seither verändert hat. Nun will er sich verstärkt um dieses Problem kümmern.

Im Namen seiner Mutter, Prinzessin Diana, will der britische Thronfolger Prinz William verstärkt Aufmerksamkeit auf den Kampf gegen Obdachlosigkeit lenken. "Ich glaube, sie wäre enttäuscht, dass wir beim Kampf gegen Obdachlosigkeit immer noch nicht weiter sind als zu der Zeit, als sie sich dagegen eingesetzt hat", sagte William der Nachrichtenagentur PA zufolge beim Besuch einer Hilfsorganisation in London. Dort nahm er einen Podcast auf und wurde für eine Fernsehproduktion anlässlich des gemeinnützigen Red Nose Day begleitet, die am Freitag in der BBC ausgestrahlt werden soll.

"Meine Mutter hat mich schon in ziemlich jungem Alter mit dem Thema Obdachlosigkeit konfrontiert und darüber bin ich sehr froh", sagte William, der sich vor Ort mit zwei Obdachlosen über ihre Erfahrungen unterhielt.

Die im Jahr 1997 bei einem Autounfall gestorbene Diana hatte dem Kampf gegen Obdachlosigkeit viel Engagement gewidmet. Sie nahm William mit in eine Obdachlosenunterkunft, als dieser elf Jahre alt war.

Schon zu seinem 40. Geburtstag im vergangenen Jahr kündigte William an, stärker in diese Fußstapfen treten zu wollen, und setzte Akzente in eine ähnliche Richtung: Damals war er mit roter Weste und Kappe beim Verkaufen der Obdachlosenzeitung "Big Issue" in den Straßen Londons zu sehen.