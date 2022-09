Mit "Gangsta's Paradise" bringt Coolio 1995 einen echten Welthit heraus. Nun stirbt der US-Rapper völlig überraschend, als er einen Freund besucht. In den sozialen Medien reagieren zahlreiche Musiker und ehemalige Weggefährten betroffen auf den Tod des 59-Jährigen.

Nach dem überraschenden, viel zu frühen Tod des US-Rappers Coolio teilen Stars, Weggefährten und besonders zahlreiche Musiker in sozialen Netzwerken berührende Reaktionen.

Den Anfang machte Hollywood-Star Michelle Pfeiffer, die mit Coolio durch seinen größten Hit "Gangsta's Paradise" verbunden ist. "Unströstlich, vom Ableben des talentierten Künstlers Coolio zu hören. Ein gänzlich zu früh beendetes Leben", schreibt die 64-Jährige bei Instagram.

Coolio schuf mit "Gangsta's Paradise" den Titeltrack zu Pfeiffers Erfolgsfilm "Dangerous Minds - Wilde Gedanken" aus dem Jahr 1995. In ihrem Post nennt die Schauspielerin den Song als Grund für die große Popularität des Films - und teilt einen Ausschnitt aus dem gemeinsamen Musikvideo der beiden Stars. Auch nach 30 Jahren bekomme sie "immer noch Gänsehaut, wenn ich das Lied höre", schreibt sie dazu.

Zahlreiche musikalische Weggefährten zollen dem verstorbenen Rapper in den sozialen Netzwerken ebenfalls Tribut. So schreibt Snoop Dogg auf Instagram schlicht: "Gangsta's Paradise. Ruhe in Frieden", und teilt dazu ein gemeinsames Bild der beiden West-Coast-Rapper.

"Einer der nettesten Typen, die ich kannte", zollt auch "U Can't Touch This"-Interpret MC Hammer Tribut.

Rapper und "Navy CIS: L.A."-Star LL Cool J twittert in einer Variation auf das englische "Ruhe in Frieden": "Ruhe in Kraft, mein Bruder. Coolio. Liebe und Respekt".

Auch Schauspieler Martin Lawrence kondoliert auf Twitter. "Mein tiefstes Beileid und meine Gebete gehen hinaus an Coolios Familie", so der "Bad Boys"-Darsteller.

Musiker und Komiker "Weird Al" Yankovic, der Coolios größten Hit "Gangsta's Paradise" im Jahr 1996 mit seinem "Amish Paradise" parodierte, teilt auf Twitter ein Foto von einer Umarmung mit der Rap-Größe und schreibt dazu schlicht: "Ruhe in Frieden, Coolio".

Der Schlagzeuger von The Roots und Oscar-Preisträger Questlove schreibt schlicht: "Friedliche Reise, Bruder."

Auch Ice Cube zeigt sich bestürzt ob der "traurigen Nachricht". Auf Twitter schreibt er, er habe selbst den Aufstieg von Coolio an die Spitze der Branche miterlebt.

Sängerin Afida Turner, die seit 2007 mit dem Sohn von Tina und Ike Turner verheiratet ist, ist betroffen. Zu Dutzenden Emojis, die zwei zu einem Gebet gefaltete Hände zeigen, schreibt sie: "MEIN GOTT, NEIN, COOLIO" und: "Ruhe im Paradies".

Der irische Politiker Thomas Pringle teilt auf Twitter ein Video von sich, in dem er im irischen Parlament aus "Gangsta's Paradise" zitiert: "Macht und das Geld, Geld und die Macht. Minute nach Minute, Stunde nach Stunde ...". Coolio habe im Jahr 1995 zwar über ein "Gangsta's Paradise" gerappt, hätte sich aber genauso gut auf die irische Politik beziehen können, fügt Pringle hinzu.

Poison-Sänger Bret Michaels schreibt zu einem gemeinsamen Foto mit Coolio: "Mein tiefstes Beileid gilt Coolios Familie, Freunden und Fans." Das Bild sei während der Dreharbeiten zu "The Greatest Hits" vom US-Sender ABC entstanden. "Ein toller Typ, den man vermissen wird", beendet Michaels seinen Tweet.

Basketball-Superstar LeBron James postete auf seinem offiziellen Instagram-Account in einer Story den Namen Coolios, gefolgt von acht Emojis der weißen Friedenstaube. Direkt darauf folgend schrieb der Star der Los Angeles Lakers in einer weiteren Story: "Genau wo er jetzt ist! Gangsta's Paradise."

Der US-Helikopter-Reporter Chris Cristi hatte am Mittwochabend (Ortszeit) ein Luftbild von dem Haus in Los Angeles gemacht, in dem Coolio tot aufgefunden wurde. Neben einem Polizisten sind zwei Männer zu sehen, die sichtlich betrübt ihre Köpfe senken.

Woran Coolio starb, ist bislang unklar. Dem Promiportal "TMZ" zufolge starb der 59-Jährige im Haus eines Freundes, bei dem er zu Besuch war. Er sei zur Toilette gegangen, dort aber nicht wieder herausgekommen. Als der Freund nach einer Weile nach ihm gesehen habem habe er ihn auf dem Boden liegend gefunden. Die Sanitäter, die ihn für tot erklärten, seien von einem Herzstillstand ausgegangen, die Ermittlungen liefen aber. Drogen oder Drogenutensilien hätten die Ermittler vor Ort nicht gefunden, schreibt "TMZ" weiter. Eine Autopsie solle die genaue Todesursache klären.

Bekannt ist, dass Coolio an Asthma litt. Vor rund sechs Jahren hatte er bei einem Auftritt einen schweren Anfall. Zuvor hatte er in einem Interview berichtet, dass er öfter damit zu kämpfen habe und einige Mal sogar fast daran hätte versterben können.