Die meisten Menschen haben sich wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen R. Kelly von ihm abgewandt. Ein paar Verehrer halten dem Sänger aber noch die Treue: Um das Image ihres Idols zu bessern, belagern sie die Telefonhotlines für seine mutmaßlichen Opfer.

R. Kellys andauernde Straf- und Rechtsverfahren hindern den R&B-Sänger offenbar nicht daran, regelmäßig auf Frauen zu treffen, die freiwillig Sex mit ihm haben wollen. Das jedenfalls behaupten zahlreiche Menschen, die seit Wochen die Telefonhotlines für Opfer des 52-Jährigen mit Anrufen belagern.

Die Staatsanwältin Kim Foxx hatte die Hotline im Januar eingerichtet, damit mutmaßliche Missbrauchsopfer des Sängers ihre Vorwürfe gegen Kelly melden können. Doch wie das US-Promiportal "TMZ" nun berichtet, wird die Telefonnummer häufiger von Leuten ausgenutzt, die etwas ganz anderes loswerden wollen: nämlich ihre sexuellen Erfahrungen mit dem in Ungnade gefallenen Star.

Wie "TMZ" erfahren haben will, rufen täglich Dutzende Frauen an, um von ihrem freiwilligen Sex mit Kelly zu erzählen und die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn abzustreiten. Unter den Anrufern sollen auch einige Männer sein, um über Frauen herzuziehen, die vermeintlich Sex mit ihm hatten. Für die Staatswanwaltschaft seien diese Anrufe zwar irrelevant, wegen ihres vermehrten Vorkommens jedoch sehr niederschmetternd. Es ist unklar, ob die Ermittler den Anrufen nachgehen.

R. Kelly entgeht Haftstrafe knapp

Vier Frauen beschuldigen R. Kelly, sie in den Jahren 1998 bis 2010 sexuell missbraucht zu haben. Drei von ihnen sollen zum Tatzeitpunkt jünger als 17 Jahre alt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft in Chicago hat ihn in zehn Fällen angeklagt. Andere Frauen werfen ihm vor, sie als Sklavinnen in einem Sexkult gehalten zu haben, den Kontakt zur Außenwelt verboten und sie angepinkelt zu haben, um sie zu erniedrigen.

Mit seiner Ex-Frau Andrea Kelly befindet er sich seit Jahren in einem Unterhaltsstreit. Erst am Mittwoch entging er einer weiteren Haftstrafe, nachdem er das Geld für seine drei Kinder aufbrachte.

Obwohl die meisten ehemaligen R. Kelly-Fans oder Personen aus seinem Umfeld längst mit dem Sänger abgeschlossen haben, scheint der 52-Jährige bei einigen noch immer starken Rückhalt zu genießen. Mit der 23-jährigen Joycelyn Savage und der 21-jährigen Azriel Clary befindet er sich nach eigenen Angaben in einer festen Beziehung. Vor wenigen Wochen ergriffen beide das Wort, um ihren Freund öffentlich zu verteidigen. Savages und Clarys Eltern werfen Kelly seit mehreren Jahren vor, Sex mit ihren Töchtern gehabt zu haben und sie einer Gehirnwäsche unterzogen zu haben.