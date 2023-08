RTL Deutschland veröffentlicht eine Multimedia-App für alle Unterhaltungsangebote des Konzerns. Serien, Reality-Shows, Live-Sport und Filme, Musik, Podcasts, Hörbücher und künftig auch Zeitschriften sind so für Abonnentinnen und Abonnenten von "RTL+ Max" an einem Ort verfügbar.

RTL Deutschland bündelt auf RTL+ ab sofort alle Mediengattungen als All-Inclusive-Entertainment-Paket in einem Abo und in einer App. Serien, Reality, Live-Sport und Filme, die Bereiche Musik, Podcasts, Hörbücher und in den nächsten Wochen auch Zeitschriften werden so an einem Ort verfügbar sein. Auch ntv ist Teil von RTL Deutschland.

"RTL+ Max" kostet rund 13 Euro pro Monat und soll in den kommenden Wochen sukzessive auf allen relevanten Endgeräten und Smart-TVs ausgerollt werden. Das Komplett-Paket soll ein zusätzliches Angebot sein. Neben einem Frei-Bereich soll es unter anderem weiterhin das Premium-Abo für rund 7 Euro geben.

Zu dem Multimedia-Paket gehören über 55.000 Programmstunden an Video- und TV-Entertainment, über 120 Millionen Musiktitel, mehr als 100.000 Hörbücher und Hörspiele von Top-Verlagen und -Autoren sowie mehrere tausend Podcast-Formate, darunter rund 200 Eigenproduktionen von RTL+. "In Kürze" soll das Angebot durch Magazin-Titel von Gruner + Jahr ergänzt werden. Dazu gehören die Digitalausgaben von "Brigitte", "Gala", "Schöner Wohnen", "Häuser", "Couch", "Geolino" und "Geolino Mini".

"So eine App gab es bisher noch nicht"

In Deutschland hat RTL inzwischen rund 4,5 Millionen zahlende Streaming-Abonnenten. Das Unternehmen wollte eigentlich schon früher die Multimedia-App launchen. Doch dann hatte das Unternehmen zunächst eine eigene Musik-Anwendung neben dem bereits bestehenden Streaming-Bewegtbild-Angebot eingeführt. Es gibt dazu eine Zusammenarbeit mit dem französischen Musik-Streamingdienst Deezer.

"So eine App gab es bisher noch nicht und die Entwicklung ist komplex", teilte RTL Deutschland mit. "Weil wir unsere Systeme komplett neu aufgestellt haben und gleichzeitig eine saubere Experience liefern wollen, haben wir uns die notwendige Zeit gelassen, das gründlich aufzustellen."

Hinweis: ntv ist Teil von RTL Deutschland