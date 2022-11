Vater, Mutter, Sohn und jetzt auch noch eine Tochter. Man könnte sagen, Ex-Fußball-Torwart René Adler befindet sich inzwischen inmitten einer klassischen Bilderbuchfamilie. Verraten hat dies seine Frau Lilli Hollunder.

René Adler und Lilli Hollunder freuen sich über weiteren Nachwuchs. Ihr zweites Kind mit dem ehemaligen Fußball-Nationaltorhüter sei gesund und munter zur Welt gekommen, verkündete die Schauspielerin auf ihrer offiziellen Instagram-Seite.

Dazu postete die 36-Jährige ein erstes Mutter-Tochter-Foto. Mit geschlossenen Augen, aber auch einem Strahlen über das ganze Gesicht hält Hollunder ihr Baby im Arm. "Mir fehlen die Worte. Ich versuche es trotzdem. Liebes Leben, danke! Danke danke danke!", lautet ihr Kommentar zu der Aufnahme.

Zudem enthüllt Hollunder den Namen der neuen Erdenbürgerin: "Ich liebe dich so sehr, kleine Billie, dass mein Herz in tausend Teile zerspringt! Und jetzt geht's nach Hause zu deinem großen Bruder, der es schon gar nicht mehr abwarten kann."

Viele Glückwünsche

Dass ihr Sohn Casper eine Schwester bekommen wird, verriet das Paar schon im Oktober in seinem Podcast "Mea Culpa". Der Junge war im Mai 2020 zur Welt gekommen. Damals war es Adler, der mit einem ganz ähnlichen Foto die Geburt auf seiner Instagram-Seite bekannt gegeben hatte. Auch er hielt das Kind mit nahezu geschlossenen Augen im Arm.

Die Glückwünsche zur Tochter ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Zu den prominenten Gratulantinnen und Gratulanten zählt etwa Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt. "Wie wunderbar. Alles Liebe euch und eine wunderbare Kuschelzeit. Und wie süß der Name!", schreibt sie in der Kommentarspalte.

Tennisspielerin Sabine Lisicki belässt es bei einem kurzen "Glückwunsch" und drei roten Herz-Emojis. Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze ist dagegen ganz aus dem Häuschen. "Gratulation von ganzem Herzen! Ich denke an euch", erklärt sie.

Adler und Hollunder sind seit 2016 verheiratet. Der heute 37-Jährige kickte in seiner aktiven Zeit unter anderem für Bayer Leverkusen, den Hamburger SV und Mainz 05, ehe er seine Karriere 2019 beendete. Zwischen 2008 und 2013 gehörte er der deutschen Nationalmannschaft an. Hollunder wirkte seit der Jahrtausendwende in diversen TV-Formaten mit - darunter etwa die Serien "Verbotene Liebe", "Anna und die Liebe" und "Heldt".