Sarah Jessica Parker schert sich nicht ums Älterwerden. Wie die Schauspielerin in einem Interview erklärt, mache sie sich keine Gedanken darüber und finde es "sexistisch", dass Männer nie nach dem Thema gefragt würden.

Sarah Jessica Parker ist das Älterwerden egal. "Ich denke nicht darüber nach. Das ist die reine Wahrheit", sagt die Schauspielerin im Interview mit "InStyle". Aber: "Ich werde gezwungen, darüber nachzudenken, aus beruflichen Gründen und weil andere Menschen wollen, dass ich darüber nachdenke oder weil sie über mein Alter nachdenken", konkretisiert die 57-Jährige.

Sie sei sich ihres Alters bewusst und lebe nicht in einem "falschen Universum", aber sie mache sich einfach keine Sorgen darüber. Dass viele andere Frauen das machen, ist für den US-Star allerdings verständlich. "Ich glaube, die Sorgen sind legitim, weil der Fokus und die Aufmerksamkeit auf Frauen und das Älterwerden so groß sind", so Parker.

Zu viel frauenfeindliches Geschwätz

Das größte Problem sieht Parker in der Misogynie (Frauenfeindlichkeit bis hin zu Hass gegenüber Frauen). "Es verwirrt mich, dass wir über Männer nicht auf die gleiche Weise sprechen. Es ist bizarr, dass wir in diesen Dingen immer noch so offen sexistisch sind."

Die US-Schauspielerin hatte sich bereits vergangenen Herbst gegen oberflächliche Kritik an ihr und ihren "Sex and the City"-Kolleginnen gewehrt. "Es gibt so viel frauenfeindliches Geschwätz als Reaktion auf uns. Das würde einem Mann so niemals passieren", sagte sie damals dem US-Modemagazin "Vogue".

Ein Thema seien etwa ihre grauen Haare gewesen. Besonders hart sei die Kritik in den sozialen Medien. "Jeder hat etwas zu sagen: Sie hat zu viele Falten, sie hat nicht genug Falten". Sie wisse, wie sie aussehe, sagte Parker weiter. "Ich habe keine Wahl. Was soll ich dagegen machen? Aufhören zu altern? Verschwinden?"

Parker spielte in der Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Im Januar hatte der Streamingdienst HBO Max die Neuauflage "And Just Like That ..." verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen, von der weiblichen Original-Besetzung fehlt nur Kim Cattrall.