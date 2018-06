Unterhaltung

Pietro reagiert bereits: Sarah Lombardi ist frisch verliebt

Sarah strahlt frisch verliebt, Pietro wünscht ihr viel Glück und Alessio geht es sicherlich auch gut: Im Hause Lombardi stehen die Zeichen auf Liebe. Auf Instagram zeigt Sarah einen ersten Schnappschuss mit ihrem neuen Verehrer.

Nach dem Ehe-Aus mit Pietro und dem Ende der Beziehung mit Jugendliebe Michal scheint Sängerin Sarah Lombardi wieder in festen Händen zu sein. Auf Instagram postete die 25-Jährige ein Foto, das sie strahlend im Sommeroutfit zeigt - und auf dem sie die Hand eines Unbekannten hält.

"Liebe ist nichts, das du findest. Liebe ist etwas, das dich findet", schrieb sie dazu. "Ich liebe jeden Moment, den ich mit dir verbringe." In einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" bestätigte Sarah Lombardi, dass sie frisch verliebt sei. "Aber mehr möchte ich momentan nicht verraten, weil ich nach Pietro mein Liebesleben privater halten möchte", so die Sängerin. "Nur so viel: Er ist nicht in der gleichen Branche wie ich."

Ein Liebescomeback mit Pietro ist also ausgeschlossen - auch, weil der Mann auf dem Instagram-Foto am linken Unterarm tätowiert ist, Pietro jedoch nur rechts. Der wünscht seiner Ex unter dem Foto auch direkt "viel Glück".

Quelle: n-tv.de