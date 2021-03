Pinkfarbene Federn, verschwitze Promi-Köpfe und ganz viel "Erste-Reihe-Musik": Im großen "The Masked Singer"-Finale haut die plüschige Ratespaß-Branche noch einmal so richtig auf den Putz.

Im Kampf um die Nachfolge von Glitter-Skelett Sarah Lombardi kneift man hinter der großen "The Masked Singer"-Bühne noch einmal alle verfügbaren Plüschbacken zusammen. Das Finale ist schließlich die Kirsche auf Deutschlands pelzigster TV-Torte. Und wer schon mal so weit gekommen ist, der will jetzt natürlich auch den letzten Schritt gehen.

Unter der Aufsicht von Ruth Moschner, Rea Garvey und Neu-Ratefuchs Joko Winterscheidt haben noch vier kostümierte Promis die Möglichkeit sich ein Gewinnerkapitel im Format-Geschichtsbuch zu sichern. Zur finalen Auswahl stehen die Schildkröte, der Dinosaurier, der Leopard und der Flamingo. Und alle vier Kandidaten drücken gleich zu Beginn ganz kräftig auf die Entertainment-Tube.

Mit der Zahnbürste in der Hand und Rihanna im Ohr

Mit der Unterstützung des kompletten Kostümkaders der letzten Wochen trällern sich die Finalisten noch vor der offiziellen Begrüßung auf Betriebstemperatur. Dann geht es Schlag auf Schlag. Die wieder einmal von oben bis unten funkelnde Ruth zupft sich noch schnell die überlangen Fake-Wimpern zurecht, dann stampft auch schon der Dino auf die Bühne. Mit der Zahnbürste in der Hand und Rihanna im Ohr zieht der grüne Plüschsaurier alle Show-Register. Der tosende Applaus aus der Retorte beweist: Hier hat jemand seine Hausaufgaben gemacht.

Aber nicht nur der Dino, auch der flatterige Flamingo, die leicht untersetzt über die Bühne torkelnde Schildkröte und die stimmgewaltige Leopardin lassen sich nicht lumpen. Hier und heute wird in punkto Tralala, Hopsasa und Klingklang noch einmal alles in die Waagschale geworfen.

"Das war hier echte Erste-Reihe-Musik!"

Die Karaoke-Freunde Ruth, Joko und Rea klatschen begeistert mit. Vor allem Letztgenannter kriegt sich gar nicht mehr ein. Die offene Haupthaarmähne von einer Seite zur anderen schwingend, adelt Rea Garvey das Gebotene in unnachahmlicher Art und Weise: "Das war hier echte Erste-Reihe-Musik!", jubelt der gebürtige Ire.

Neben den spaßigen Gesangsdarbietungen interessieren sich die Zuschauer daheim und das Rateteam vor Ort natürlich auch für das Innenleben unter 25 Kilo Stoff und noch mehr Stoff. Und so lässt die erste Demaskierung des Abends auch nicht lange auf sich warten. Ruckzuck ist der Schildkrötenkopf abgeschraubt. Und zum Vorschein kommt: das völlig verschwitzte Gesicht von "Chery Lady" Thomas Anders.

Karaoke-Pop aus der Maschine

Der "Pate des Schlagers" (O-Ton Rea Garvey) bleibt im Backstage-Umziehzimmer aber nicht lange allein. Nach der zweiten Performance-Runde mit noch mehr Karaoke-Pop aus der Maschine macht sich auch ein in ein pinkfarbenes Federkleid gehüllter Ross Antony auf den Weg in die Freiheit. Nun sind nur noch ein grünes Urzeitreptilchen und eine divenhaft stöckelnde Leopardin im Rennen. Ach, wie spannend das alles ist. Da verstummt sogar Jokos Trademark-Lache für die Dauer eines Ikea-Werbespots.

Nach einem letzten Singsang-Duell, bei dem der Dino auf eine rockige "Get Lucky"-Version setzt und die Leopardin die Ladys von Destiny's Child adelt ("Survivor") schreitet Showmaster Matthias Opdenhövel schließlich mit zittriger Stimme ins gleißende Scheinwerferlicht. Der neue "The Masked Singer"-Gewinner ist…

Sasha ist Yoshi

Uarrrrgh!! Jawoll, es ist der Dinosaurier! Endlich darf Cassandra Steen - die definitiv beste Stimme der Staffel - den überdimensionalen Leopardenkopf ablegen und dem berührenden Organ von Alessio-Mama und Vorjahressiegerin Sarah Lombardi lauschen, die noch einmal den Song "Chandelier" von Sia zum Besten gibt. Dann zieht auch der Dinosaurier endlich blank. Und siehe da: In dem flauschigen Yoshi-Gedenkkostüm steckt tatsächlich Pop-Barde Sasha. Der kann sein Glück gar nicht fassen.

Die feuerrote Zahnbürste in die Höhe reckend, nimmt "Dick Brave" den gläsernen Pokal in Empfang. Nun darf sich auch der ehemalige Posterboy aufs Format-Siegerpost stellen. Dort standen vor ihm bereits die Businessgrößen Sarah Lombardi, Tom Beck und Max Mutzke. Lieber Sasha, wir heben die Gläser und jonglieren mit Speer und Faustkeil! Applaus! Applaus!