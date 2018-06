Unterhaltung

"Zu dritt auf großer Tour": Sasha wird zum ersten Mal Vater

Wie verkündet ein Sänger, dass er Vater wird? Na klar, mit einer Baby-Gitarre - und einem Instagram-Video. Sasha macht es dort nun offiziell: Ab dem Herbst sind er und seine Frau Julia Röntgen zu dritt.

Was für ein "Lucky Day" für Sasha: Auf Instagram verkündet der 46-Jährige, dass er und seine Frau Julia Röntgen ihr erstes Baby erwarten. Zu einer kurzen Videosequenz, die zwei kuschelnde Gitarren zeigt, die unter einer Decke verschwinden und zwischen denen dann plötzlich eine Ukulele auftaucht, schrieb Sasha: "Ganz nach dem Motto: ,Man braucht drei für ne richtige Band' - freuen wir uns wahnsinnig darauf, ab Herbst zu dritt auf großer Tour zu sein."

Auch ein Bild von sich und seiner schwangeren Frau, die die Baby-Gitarre in den Händen hält, bekamen die Fans zu sehen. Dazu garnierte Sasha den Post unter anderem mit den Hashtags #baby, #dadtobe und #happyfamily.

Sascha Röntgen-Schmitz, so der bürgerlicher Name des Sängers, ist seit 2011 mit Julia Röntgen zusammen. Im Juli 2015 heiratete das Paar in Hamburg. Nach der Veröffentlichung seines ersten Albums in deutscher Sprache im April will Sasha ab Ende September auf Deutschland-Tournee gehen.

Quelle: n-tv.de