Mit Bill? Oben ohne? So hielt Tom Kaulitz um Heidi Klums Hand an

Ja, Heidi Klum mag die Kaulitz-Zwillinge. Nicht nur ihren Tom, sondern auch dessen Bruder Bill. Davon zeugt abermals ein Schnappschuss auf ihrer Instagram-Seite. Mit ihrer Verlobung hat das freilich nichts zu tun, auch wenn wir dazu nun ebenfalls ein paar neue Details kennen.

Vielleicht würde Heidi Klum ja, wenn sie könnte, gleich beide Kaulitz-Brüder heiraten. Nein, so weit geht ihre Liebe dann wohl doch nicht - zumindest nicht die für Bill Kaulitz. Trotzdem scheint Klum auch den Zwilling ihres Verlobten Tom so richtig tief ins Herz geschlossen zu haben. Davon zeugen all die vielen Schnappschüsse, die die 45-Jährige immer wieder mit dem Tokio-Hotel-Sänger postet.

Auch auf einem von Klums jüngsten Instagram-Posts ist Bill Kaulitz zu sehen - an der Seite seines Bruders. Beide haben sich für eine Fotosession frei gemacht und posieren oben ohne für die Kameras.

Ob Tom Kaulitz wohl auch mit Bill im Gepäck und entblößtem Oberkörper Klum gefragt hat, ob sie seine Frau werden will? Wohl eher nicht. Und falls doch, würden wir es wahrscheinlich nie erfahren. Dafür hat ein Insider nun ein paar andere Details verraten, wie es zugegangen sein soll, als der Musiker um die Hand des Models angehalten hat.

Nicht ohne Heidis Kids

"Er hat zuerst mit den Kids gesprochen und sie gaben ihm ihren Segen", zitiert das "People"-Magazin einen namentlich nicht genannten Informanten. Dem Insider zufolge soll der eigentliche Antrag eher unspektakulär erfolgt sein. Tom habe zusammen mit den Kindern ein Frühstückstablett vorbereitet, auf dem er neben Kaffee und Blumen auch ein Kästchen mit einem Ring platziert habe. Als er Klum die Frage aller Fragen stellte, seien auch sämtliche Sprösslinge der Vierfach-Mama dabei gewesen.

"Sie war begeistert, wie rücksichtsvoll er war", zitiert das "People"-Magazin abermals den Informanten. "Sie haben sie alle zusammen überrascht und sie fand es toll, wie er den Kindern das Gefühl vermittelte, ein Teil davon zu sein." Von der Aktion überwältigt, habe Klum ohne Umschweife "Ja" gesagt.

Die Bergisch Gladbacherin hat insgesamt vier Kinder aus früheren Beziehungen. Ihre Tochter Leni ist mit 14 Jahren die älteste. Sie entstammt einer Liaison Klums mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore. Aus der Ehe mit Sänger Seal gingen zudem die Jungen Henry und Johan sowie Tochter Lou hervor.