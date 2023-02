So sieht Ikke Hüftgold seine Chancen bei ESC-Vorentscheid

Fährt nicht hin, um zu verlieren So sieht Ikke Hüftgold seine Chancen bei ESC-Vorentscheid

Hüftgold alias Matthias Distel bewirbt sich mit seinem Titel "Lied mit gutem Text" um das deutsche Ticket zum ESC in Liverpool.

Wer für Deutschland im Mai beim ESC in Liverpool antritt, wird sich am Freitag entscheiden: Auch Sänger Ikke Hüftgold stellt sich dem Votum - und will auf jeden Fall gewinnen. Allerdings sieht er sich gleichzeitig als "Underdog".

Partyschlagersänger Ikke Hüftgold hat beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) am Freitag "natürlich den Anspruch, im vorderen Drittel zu landen". Der Sänger mit bürgerlichem Namen Matthias Distel sagte der "Rheinischen Post": "Ikke Hüftgold fährt nirgendwo hin, um zu verlieren." Der 46-Jährige tritt mit seinem "Lied mit gutem Text" an.

"Es muss doch das Ziel eines jeden Musikers sein, mal nach Liverpool zu fahren", sagte der Sänger weiter - dort findet am 13. Mai das ESC-Finale statt. "Mein Hauptansporn ist es, mit Jürgen Klopp in irgendeiner geilen Kneipe, in der früher mal die Beatles aufgetreten sind, ein Bierchen zu trinken. Das reicht mir schon." Klopp ist Trainer des FC Liverpool.

Ikke Hüftgold hatte sich in einer Abstimmung beim Onlinedienst Tiktok als neunter und letzter Starter für den Vorentscheid durchgesetzt. "Ich bin der Underdog, eigentlich unerwünscht", sagte er der Zeitung. Er bekomme verdammt viel Hass: "Das sind Leute, die nur Ikke Hüftgold sehen. Und der ist asozial, ein Sexist und ein Rassist." Diese Menschen könnten nicht zwischen ihm und seiner Kunstfigur unterscheiden. "Im wahren Leben" sei er "der liberalste und weltoffenste Mensch".