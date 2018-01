Unterhaltung

Die Erbin und der Obdachlose: So tickt Paris Hiltons Verlobter

Paris Hilton ist im Luxus aufgewachsen. Für ihren Verlobten ist so ein Leben in Saus und Braus alles andere als selbstverständlich. Heute arbeitet Chris Zylka erfolgreich als Schauspieler, doch das war nicht immer so.

Jahrelang galt Paris Hilton als das Party-Girl schlechthin. Doch damit ist längst Schluss. Spätestens seitdem Chris Zylka in das Leben der Hotelerbin getreten ist. Seit Februar 2017 sind die beiden Verliebten nun schon offiziell ein Paar. Die Bekanntgabe ihrer Verlobung auf Instagram ist die Krönung des gemeinsamen Liebesglückes. Doch wer ist der Mann, der die 36-jährige Blondine so glücklich macht?

Schauspieler durch und durch

Zylka, der mit bürgerlichem Namen Christopher Michael Settlemire heißt, wurde am 9. Mai 1985 geboren. Als amerikanischer Bürger mit ukrainischen Wurzeln wuchs er in Youngstown, Colorado auf. Eine Vorliebe für die Schauspielerei hatte er schon immer. Also versuchte er, nach abgebrochenem Studium, sein Glück in Kalifornien - mit Erfolg. Dank eines Gastauftritts in der US-Serie "90210" gelang dem Jungkünstler der Sprung ins Schauspielbusiness. Es folgten weitere Rollen in Produktionen wie "Hannah Montana" und "Cougar Town" bis hin zu "The Amazing Spider-Man". Zuletzt war Zylka in der HBO-Serie "The Leftovers" zu sehen, die 2017 nach drei Staffeln zu Ende gegangen war.

Vom Tellerwäscher zum Millionär

Doch nicht immer lief es im Leben des 32-Jährigen so perfekt. In einem Interview mit dem amerikanischen Magazin "Out" enthüllte er, dass er lange Zeit auf der Straße gelebt und als Aushilfskraft in Restaurants gejobbt habe. Erst als ihn sein heutiger Manager Jon Simmons beim Kellnern entdeckt und bei sich aufgenommen habe, geriet sein Leben in die richtige Bahn.

Bekannte Verflossene

Die Verlobung mit Paris Hilton ist für den Schauspieler nicht die erste. Im Jahr 2014 fiel Zylka schon einmal vor einer Frau auf die Knie. Damals war es die TV-Schauspielerin Hanna Beth, um deren Hand er anhielt. Doch nur wenige Monate später löste Zylka die Verlobung und trennte sich von der heute 29-jährigen Beth. Zuvor war er unter anderem mit dem 28-jährigen Serienstar Lucy Hale liiert.

Mit Paris ist alles anders

Mit der Hotelerbin scheint der Schauspieler nun endlich seine Traumfrau gefunden zu haben. Dem US-Magazin "People" erzählte er: "Paris ist die schönste und unglaublichste Frau von innen und von außen. Meine Traumfrau zu heiraten, lässt mich wie den glücklichsten Mann der Welt fühlen. Ich kann es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen." Sogar ihren Namen hat er sich im vergangenen Jahr groß auf den Unterarm tätowieren lassen. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Fans können sich die Wartezeit jedoch mit den romantischen Antragsbildern auf Hiltons Instagram-Profil ein wenig verkürzen.

Quelle: n-tv.de