In gut einer Woche geht eine Ära ein für alle Mal zu Ende. Danach wird man Thomas Gottschalk nie mehr "Top, die Wette gilt" sagen hören. Jedenfalls nicht bei "Wetten, dass..?". Nun wird die komplette Gästeliste seiner Abschiedssendung veröffentlicht.

Wenn Thomas Gottschalk am 25. November seine letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe präsentiert, sind zahlreiche prominente Gäste dabei. Nachdem zuvor bereits diverse Namen durchgesickert waren, gab das ZDF nun alle Stars bekannt, die dem 73-Jährigen seinen Abschied von der Show versüßen sollen.

Als Wettpaten und -patinnen sind demnach die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers mit von der Partie. Ebenfalls angekündigt wurden Ex-Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger und seine Frau, die frühere Tennisspielerin Ana Ivanović.

In der Baden-Arena in Offenburg werden Helene Fischer und Shirin David zudem gemeinsam "Atemlos durch die Nacht" performen, "in einer noch nie dagewesenen Version", wie der Sender verspricht. Auch Musik-Ikone Cher ist dabei. Sie soll mit "DJ Play A Christmas Song" einen weihnachtlichen Dancefloor-Hit zum Besten geben. Take That wiederum, bestehend aus Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald, singen einen Song aus ihrem neuen Album "This Life". Die Musiker werden auch auf Gottschalks Couch Platz nehmen.

"Ich komme auf jeden Fall"

Die Außenwette aus der Schweiz moderiert nach ZDF-Angaben Komikerin Hazel Brugger. Im Saal soll es unter anderem eine Gabelstapler-Wette geben, aber auch eine Hündin wird ihren Auftritt bekommen.

Thomas Gottschalk scherzte unterdessen auf Instagram über seinen letzten "Wetten, dass..?"-Einsatz: "Tolle Gästeliste, Hollywood war wegen Streik und Thanksgiving schwierig, aber ich komme auf jeden Fall!"

Gottschalk hatte zuvor in der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärt, für ihn sei es dieses Mal ein Abschied für immer von der Show. Er ergreife damit auch "ein bisschen die Flucht", erläuterte er. "Bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, weil ich Frauen ans Knie fasse, höre ich lieber auf." Er empfinde "eine gewisse Ängstlichkeit", gegen den Zeitgeist zu verstoßen, räumte Gottschalk ein.