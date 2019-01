"Er steht im Tor und ich dahinter", sang einst Wencke Myhre. Sophia Thomalla kann da nun mit einstimmen. Ihre Liaison mit Rocker Gavin Rossdale ist offenbar Geschichte. Stattdessen bestätigt sie, inzwischen mit Fußball-Torwart Loris Karius angebandelt zu haben.

Während der vergangenen Monate herrschte um den Beziehungsstatus von Sophia Thomalla ziemliche Verwirrung. Ist die Schauspielerin nach wie vor mit dem Bush-Frontmann und Ex von Gwen Stefani, Gavin Rossdale, liiert? Wenn ja, warum wurde sie dann Ende des Jahres turtelnd am Strand von Miami mit Fußballer Loris Karius gesichtet?

Loris Karius ist Thomallas neueste Eroberung. (Foto: imago/Seskim Photo)

Während eines Interviews in der NDR-Talkshow mit Talkmasterin Barbara Schöneberger klärte die Tochter von "Tatort"-Star Simone Thomalla nun auf und bestätigte indirekt ihre neue Liebe zu dem Torwart.

Ein Rat von Sylvie Meis

Im Gespräch mit Schöneberger erzählte Thomalla eine Anekdote aus ihrem Miami-Urlaub. Sie habe Moderatorin Sylvie Meis, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in Miami gewesen sei, vorgeschlagen, doch gemeinsam einen Kaffee trinken zu gehen. "Dann meinte sie: 'Mit wem bist du denn da?'", so Thomalla. Darauf habe sie geantwortet: "Mit meinem neuen Freund." Meis habe ihr daraufhin geraten, sich besser nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen, wenn sie nicht wolle, dass die neue Beziehung sofort in den Medien thematisiert werde.

Doch Thomalla nahm sich den Rat wohl nicht zu Herzen. Und so war die Katze, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, aus dem Sack, nachdem sie mit Karius am Strand abgelichtet worden war.

"Wie eine Löwin"

Der Torhüter steht als Leihspieler des FC Liverpool aktuell für Besiktas Istanbul auf dem Rasen. Doch auch die Entfernung kann den beiden Verliebten anscheinend nichts anhaben. "Ich bin eine Frau, die unabhängig ist und ihr Ding macht. Und ich habe auch kein Problem damit, mich in den Flieger nach Istanbul zu setzen", plauderte Thomalla in dem Interview jedenfalls weiter aus.

Wie und warum es zur Trennung von Rossdale kam, ließ die 29-Jährige allerdings offen. Klar ist nur, dass sie zu einem anderen Ex, Rammstein-Sänger Till Lindemann, weiterhin ein gutes Verhältnis hat. So sagte sie über ihn in der Talkshow: "Ich kämpfe wie eine Löwin für ihn, nach wie vor. Ich glaube, er ist einer der stärksten Männer, die es gibt. Ich glaube daher nicht, dass er das braucht, aber meinen Rückhalt wird er definitiv immer haben."