Drei Monate ist die Tochter von Sophia Vegas erst alt, doch sie weiß offenbar, was sie will. Wie die Ex von Bernd Wollersheim bei Instagram postet, hat Amanda höchstpersönlich ihre Nanny gefeuert, nachdem sie offenbar zwei Wochen allein mit ihr verbringen musste.

Vor drei Monaten hat Sophia Vegas ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Seither muss sie von ihren Fans viel Kritik einstecken, denn immer wieder lässt die frisch gebackene Mutter die kleine Amanda bei der in Vollzeit arbeitenden Nanny zurück, um auf Reisen zu gehen. Nun wurde das Kindermädchen allerdings gefeuert.

Amanda selbst soll entschieden haben, dass die Nanny gehen muss. Das deutet Vegas zumindest bei Instagram an. Dort postete sie drei Fotos ihres süßen Babys und kommentierte sie mit den Worten: "Stolze drei Monate alt und bereits der eigene Boss. Habe eben die Nanny gefeuert." Wohl auch deshalb trägt Amanda einen Strampler mit der Aufschrift "Future Girl Boss", also "zukünftige Chefin". Auf dem ersten Foto scheint sie den Mittelfinger ihrer linken Hand in die Kamera zu zeigen.

Entsprechende Kommentare lassen natürlich nicht lange auf sich warten. "Wie konntest du dieses süße kleine Ding nur zwei Wochen alleine lassen? Mit der Nanny, die du jetzt gefeuert hast? Unfassbar", schreibt eine Userin. Vegas war zuletzt gemeinsam mit ihrem Eheman Daniel Charlier auf Europareise, Amanda blieb währendessen zuhause in den USA.

"Armes Kind ohne Mama"?

Eine weitere Followerin bei Instagram meint: "Und schon wieder ist das arme Kind ohne Mama! Wozu hat die ein Kind in die Welt gesetzt?" Andere hoffen dagegen noch: "Vielleicht hat sie es nun erkannt und will selbst Mutter sein." Sophia Vegas betont immer wieder, wie gern sie Mutter ist. Sogar von einem zweiten Baby war kürzlich die Rede.

Im August 2018 hatte Sophia Vegas während ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" verraten, schwanger zu sein. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Container damals vorzeitig verlassen. Im September präsentierte sie auf ihrem Instagram-Account dann zum ersten Mal ein Foto mit ihrem neuen Freund und Vater des Kindes, dem US-amerikanischen Investmentbanker Daniel Charlier. Von 2010 bis 2017 war Vegas mit Rotlichtgröße Bert Wollersheim verheiratet.

Für Charlier ist Amanda nicht das erste Kind. Er hat bereits drei Söhne aus einer früheren Beziehung. Auf seinem Instagram-Profil finden sich verschiedene Fotos der Jungs - am Frühstückstisch, im Bademantel oder im Pool. Charliers und Vegas' Tochter Amanda wird wohl dreisprachig aufwachsen: seine Muttersprache ist Französisch, ihre Deutsch, hinzu kommt die Landessprache Englisch, denn die zwei leben in Los Angeles.