Tiefe Einblicke beim Ultraschall: Sophia Vegas im Baby-Fieber

Noch ist es ein bisschen hin, bis Sophia Vegas den Nachwuchs im Arm halten kann. Doch vorerst lässt sich so ein Kind schon mal ganz gut per Ultraschall betrachten. Auf Instagram teilt Vegas diesen intimen Moment.

Schon mehr sechs Monate trägt Sophia Vegas nun schon ein kleines Baby in ihrem Bauch und gibt regelmäßig Schwangerschafts-Updates. Wie es aktuell um sie aussieht, hat sie ihren Fans jetzt auf Instagram erklärt

Zu einem Foto beim Ultraschall in der Frauenarztpraxis schreibt die 31-jährige Vegas: "Unser kleines Wunder wiegt schon knapp 1 kg (2 Pounds) und das von knapp 9 kg (20 Pounds) die ich seit der Schwangerschaft zugenommen habe."

Außerdem wurde ein Diabetes-Test an ihr durchgeführt: "Bei dem ganzen Süßkram würde es mich nicht wundern, wenn der zu hoch ist. Vor allem nach meinen selbst gebackenen Vanillezipferle."

Der Reality-Star verkündete erstmals bei der diesjährigen Staffel "Promi Big Brother", dass sie Nachwuchs erwartet. Vater des Kindes ist der Geschäftsmann Daniel Charlier. Die beiden sollen sich Anfang des Jahres bei einer privaten Party in Beverly Hills kennengelernt haben. Sie leben gemeinsam in Los Angeles.

Nachwuchs bekommt große Brüder

Für Vegas ist es das erste Kind. Charlier soll bereits drei Söhne aus einer früheren Beziehung haben. Auf seinem Instagram-Profil finden sich verschiedene Fotos der Jungs - am Frühstückstisch, im Bademantel oder im Pool. Charliers und Vegas Kind wird wohl übrigens dreisprachig aufwachsen: seine Muttersprache ist Französisch, ihre Deutsch, hinzu kommt die Landessprache Englisch.

Sophia Vegas hat vor allem an der Seite von Rotlichtlegende Bert Wollersheim eine gewisse Prominenz in Deutschland erlangt. Die beiden waren von 2010 bis 2017 verheiratet. Zu Vegas Bekanntheit trug auch ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2016 bei. Schlagzeilen machte sie zudem mit ihren Schönheitsoperationen. Vor allem ein Eingriff im Sommer 2017, bei dem sie sich für eine Wespentaille insgesamt vier Rippen entfernen ließ, sorgte für Aufsehen.

Quelle: n-tv.de