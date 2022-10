Mittlerweile 70 Jahre alt ist Liam Neeson zuletzt vor allem in Action-Rollen in Erscheinung getreten.

Der Film "Die nackte Kanone" sorgte Ende der 1980er Jahre mit hoher Gag-Dichte und Slapstick für Begeisterung - und wurde zum Klassiker. Es folgten zwei Fortsetzungen, dann war Schluss - doch nun soll es eine Neuauflage geben. Darin könnte auch Action-Star Liam Neeson eine Rolle spielen.

Knapp 30 Jahre nach dem dritten und bislang letzten Teil der "Nackte Kanone"-Reihe ist nun eine Neuauflage des Klamauks unter der Regie von Akiva Schaffer ("Hot Rod - Mit Vollgas durch die Hölle") geplant. Der 44-jährige US-Regisseur und das Paramount-Studio wollten dafür den 70-jährigen Actionhelden Liam Neeson ("Taken") vor die Kamera holen, berichten die Branchenportale "Variety" und "Hollywood Reporter". Die Verhandlungen würden laufen. Der Komiker Seth MacFarlane ist demnach als Produzent an Bord.

In den drei Filmen "Die nackte Kanone" (1988), "Die nackte Kanone 2½" (1991) und "Die nackte Kanone 33⅓" (1994) hatte der 2010 verstorbene Leslie Nielsen die Paraderolle des trotteligen Polizisten Frank Drebin gespielt. Priscilla Presley wirkte ebenfalls mit. Über den Inhalt der geplanten Neuauflage ist bislang nichts bekannt.

Der gebürtige Nordire Neeson ("Schindlers Liste") war zuletzt auf Action-Rollen abonniert, etwa mit der "96 Hours"-Trilogie und in Filmen wie "Run All Night", "Men in Black: International" und "Blacklight".

Neeson selbst hatte Anfang des Jahres Spekulationen über eine Neuverfilmung von "Die nackte Kanone" angefeuert, nachdem er in der Sendung "People (the TV Show!)" davon berichtet hatte, dass MacFarlane und Paramount ihn wegen einer möglichen Neuauflage angesprochen hätten. "Das wird entweder meine Karriere beenden oder sie in eine andere Richtung lenken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht", scherzte er. Welche Rolle er in dem Film übernehmen soll, ist noch unklar.