Im kommenden Monat startet bei RTLZWEI die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars". Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Giulia Siegel, Paul Janke und Sarah Knappik. Außerdem soll es ein neues Aftershow-Format geben, wie der Sender aus Grünwald jetzt ankündigt.

Der "Kampf der Realitystars" in der Sala geht weiter. RTLZWEI zeigt die vierte Staffel ab dem 12. April (immer mittwochs um 20.15 Uhr sowie auf RTL+). Dann kämpfen 23 Promikandidatinnen und -kandidaten um den Titel "Realitystar 2023" und die Siegprämie von 50.000 Euro. Durch die "Stunde der Wahrheit", bei der es wöchentlich um das Ausscheiden der Teilnehmenden geht, führt wie gewohnt Moderatorin Cathy Hummels. Eine Neuerung gibt es dieses Mal aber auch.

Im Anschluss an die zehn Sendungen zeigt der Sender erstmals das Aftershow-Format "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit". In den Live-Shows geben sich laut Ankündigung "jede Woche Realitystars und Fans des Genres die Klinke in die Hand, sprechen über die aktuelle Staffel, schwelgen in Erinnerungen an ihre eigene Teilnahme und geben exklusive Insights aus dem Nähkästchen".

Diese Stars sind dabei

Zu den Stars, die sich in der Promi-WG in Thailand sowie in Action- und Geschicklichkeitsspielen beweisen müssen, gehören dieses Mal unter anderem Ur-"Bachelor" Paul Janke, "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer, "Bachelor in Paradise"-Casanova Serkan Yavuz, Model und DJ Giulia Siegel, Reality-Star Sarah Knappik und TV-Schrotthändler Manni Ludolf.

Cathy Hummels freut sich auf die neue Staffel und würde einen ganz besonderen Gast gerne mal als Kandidat im "Kampf der Realitystars" sehen: "Den besten Realitystar der Welt, und zwar meinen Papa, Fredi Fischer", verriet sie vor dem Staffelauftakt. "Egal ob ich ihn mal auf Insta zeige und er war ja auch in meiner Doku zu sehen, sagen immer alle, der ist so lustig, so herzlich." Ihr Vater wäre "ein bisschen wie Schäfer Heinrich, auch wenn er noch nicht so bekannt ist", fügt sie an. "So liebenswert, so echt, auch ungewollt so lustig und er macht Musik und würde die ganze Gruppe unterhalten."