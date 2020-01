Am Wochenende in Hamburg: Til Schweiger mit seiner bis dato unbekannten Freundin (gemeint ist die Dame rechts).

Es ist noch gar nicht lange her, da klagte Til Schweiger öffentlich sein Single-Leid. Nun jedoch schwebt er offenbar geradezu auf Wolke sieben. Kurz nachdem er mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet wurde, schüttet er jetzt auch schon sein Herz aus: Schweiger hat es "dolle" erwischt.

Til Schweiger ist frisch verliebt und macht daraus kein Geheimnis. Am Wochenende zeigte er sich erstmals mit seiner neuen Freundin bei einem Box-Event in Hamburg. In einem Interview mit dem Sender Sat.1 geriet er nun regelrecht ins Schwärmen: "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin."

Schweiger rührt aktuell auch die Werbetrommel für seinen neuen Film "Die Hochzeit". Die romantische Komödie ist die Fortsetzung von "Klassentreffen 1.0" aus dem Jahr 2018. Seine Kollegen Milan Peschel und Samuel Finzi sind inzwischen zu guten Freunden geworden - auch Schweigers aktuelle Herzdame durften sie schon kennenlernen.

"Viele Witze erzählt"

So begleitete die neue Liebe den Schauspieler und Regisseur vor wenigen Tagen auf Peschels Geburtstagsfeier. "Wir haben uns viele Witze erzählt", erinnert sich Peschel. "Sie hat einen sehr netten Humor", bestätigt auch Finzi.

Er habe seine neue Freundin bei der "NDR Talk Show" kennengelernt, verriet Schweiger in einem weiteren Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR). "Ich war ja erst vor Kurzem dort. Sie hat da die Gästebetreuung gemacht", plauderte er aus. Tatsächlich besuchte Schweiger das Talkformat gemeinsam mit seiner Tochter Lilli erst am 10. Januar - die Liebe wäre demnach noch extrem frisch.

Gesucht: eine "tolle Frau"

Die "Bild"-Zeitung hatte dagegen zuvor berichtet, bei der Blondine handele es sich um eine 25-jährige Grundschullehrerin namens Sandra. Aber vielleicht macht sie ja gerade auch ein Praktikum beim NDR und darf in dieser Funktion die Gäste in Empfang nehmen?

Wie dem auch sei: Knapp ein Jahr nach seiner Trennung von Francesca Dutton hat Schweiger nun also endlich wieder Schmetterlinge im Bauch. Gut so, nachdem es in Liebesdingen zuletzt bei dem 56-Jährigen doch eher zu holpern schien. Noch im September vergangenen Jahres klagte er sein Leid: "Mein Wunsch wäre es, eine tolle Frau zu finden." Und er formulierte seine Ansprüche: "Ich muss sie hübsch finden, sie muss mich verzaubern, zum Lachen bringen und sich auch für Schwächere einsetzen." Hat er nun die Richtige gefunden?