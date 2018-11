Unterhaltung

"So schön und herzerwärmend": Til Schweiger zeigt seine neue Flamme

Regisseur Til Schweiger hat mal wieder eine Neue. Nein, keine neue Filmidee, keine neue Facebook-Fehde und auch keine neue Hüfte. Eine neue Freundin! Bei einer Party in Hamburg hat er sie nun präsentiert.

Til Schweiger und Schauspielerin Francesca Dutton sind ein Paar. Das bestätigte der deutsche Filmemacher bei einer Party im Museum für Hamburgische Geschichte gegenüber der "Bild"-Zeitung.

"Wir lassen es langsam auf uns zukommen. Es ist alles noch ganz frisch", so Schweiger. Der Anfangszauber einer Beziehung scheint dabei aber nicht unbedingt das zu sein, was er am liebsten mag: "Am schönsten ist es, wenn es für immer ist!", wird er weiter zitiert.

Die 32-jährige Dutton schätzt den 22 Jahre älteren Schweiger offenbar auch beruflich, wie einem Instagram-Post von Anfang November zu entnehmen ist. Darin schwärmt sie von seiner US-Adaption "Head Full Of Honey" des deutschen Kassenschlagers "Honig im Kopf". "So aufgeregt!! Genau das, was die Welt jetzt braucht! So schön und herzerwärmend. Til Schweiger ist mehr als talentiert und hat spektakuläre Arbeit abgeliefert! Bitte schaut euch diesen unglaublichen Film an!!"

Geburtstagsfeier mit Emma

Dutton scheint nicht nur Schweigers Vorliebe für Ausrufezeichen zu teilen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung kennen sich die beiden auch schon seit zwölf Jahren. Zusammen mit dem Regisseur soll die Schauspielerin im Oktober bereits den 16. Geburtstag von Schweigers Tochter Emma in Malibu gefeiert haben.

Das war übrigens noch vor den verheerenden Waldbränden, vor denen auch Emma und ihre Mutter flüchten mussten. Mit Dana Schweiger war der Filmemacher ab 1995 verheiratet. 2005 trennten sich die beiden, die zusammen insgesamt vier Kinder haben, die Scheidung erfolgte jedoch erst 2014. In den vergangenen Jahren sah man Til Schweiger immer wieder mit wechselnden Partnerinnen an seiner Seite, darunter das Model Svenja Holtmann und die Regieassistentin Marlene Shirley.

Bilderserie Von der Lindenstraße zum Tatort Streitfigur Til Schweiger

Quelle: n-tv.de