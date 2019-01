Deutschland zu Jahresbeginn: Es ist kalt, finster und ungemütlich. "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier ist so schlau, dieser Tristesse zu entfliehen. Ihren Fans sendet sie heiße Neujahrsgrüße von St. Barths.

Was war im Leben von Barbara Meier der Höhepunkt des Jahres 2018? Ganz klar: "Mein Highlight war natürlich der Heiratsantrag, den ich bekommen habe", schrieb die Siegerin von "Germany's Next Topmodel" des Jahres 2007 schon vor ein paar Tagen bei Instagram.

Dementsprechend steht auch das wichtigste Ereignis im noch jungen 2019 für Meier bereits fest: die, wie sie sagt, "Traumhochzeit" mit ihrem Verlobtem, dem Wiener Unternehmer Klemens Hallmann.

Silvester im Paradies

Doch bevor es so weit ist, hat die 32-Jährige erst einmal einen Traumurlaub gebucht. Davon zeugen die jüngsten Posts, die sie bei Instagram veröffentlicht hat. Vor rund einer Woche saß Meier demnach bereits auf gepackten Koffern, mit denen es dann ab in die Karibik ging, genau genommen auf die zu Frankreich gehörende Insel St. Barths.

Dass es sich dort auch an Silvester gut aushalten lässt, beweist etwa das Video, das Meier vom Feuerwerk in der Neujahrsnacht hochgeladen hat. Vor allem jedoch ziehen ihre Strand-Fotos ihre Fans in den Bann. So postete das Model nicht nur ein Bild im Bikini, sondern auch eine Aufnahme in einem reichlich transparenten Minikleid.

"Sehr sexy"

"Dreambody, Dreamgirl" ("Traumkörper, Traumfrau"), "Sehr sexy und wunderschön" oder "Sieht mega aus", lauten nur einige der Kommentare zu den Fotos.

Wer nun angesichts dieser Anblicke neidisch wird, sollte sich beruhigen. Denn auch das Leben eines Topmodels besteht nicht nur aus Vergnügen. "Direkt im Anschluss an den Urlaub geht es mit Arbeit weiter", gab sie nämlich ebenfalls bei Instagram preis.

Bleibt nur noch die Frage, wie Meier bei alledem die Hochzeit noch unterkriegt, deren genauer Termin bislang noch nicht verraten wurde. "Es ist tatsächlich etwas tricky die Hochzeitsvorbereitungen und den Job unter einen Hut zu bekommen, weil Klemens und ich gerade sehr viel arbeiten", plauderte sie schließlich schon im November in einem Interview aus. Doch wir sind uns sicher: Zum Heiraten ist immer Zeit!