Die politischen Lager in den USA schmähen sich gegenseitig regelmäßig mit Internet-Memes. Auch der Sohn des US-Präsidenten mischt munter mit. Was er womöglich nicht weiß - dabei bedient er sich eines Gags aus der Show von Klaas Heufer-Umlauf. Dieser kommentiert es auf seine Weise.

Donald Trumps Sohn - Donald Trump Jr. - lässt kaum eine Gelegenheit aus, um die politische Agenda seines Präsidenten-Vaters in sozialen Medien mit satirischen Internet-Memes zu unterfüttern. Dabei bediente sich Trump Jr. - womöglich ohne es zu wissen - jüngst bei der Show eines deutschen Satirikers.

Gemeint ist Moderator Klaas Heufer-Umlauf, dessen ernstes Gesicht seit kurzem in der Instagram-Timeline des Trump-Sprösslings zu sehen ist. Und zwar knapp neben einem männlichen Hinterteil, dessen Gesäßfalte geschickt zu einem scheinbar weiblichen Dekolleté umdekoriert wurde. Neben der anderen Seite des Männer-Pos kniet: Moderatorin Palina Rojinski. Die Szenerie ist Teil eines Streiches, den Heufer-Umlauf gemeinsam mit Rojinski schon vor rund einem Jahr ausgeheckt hatte.

Dabei wurde das hübsch zurecht gemachte Pseudo-Dekolleté auf Rojinskis Instagram-Account gepostet - wohlwissend, dass nicht jeder Nutzer sofort erkennen würde, dass es sich eigentlich um die Rundungen eines Mannes handelt, der auf den Namen Bernd hört. Ziel des Schabernacks waren sexistische Kommentare im Netz, die auch nicht lange auf sich warten ließen, wie später in Heufer-Umlaufs Show "Late Night Berlin" offenbart wurde. Doch um das Anprangern von Sexismus ging es Donald Trumps Sohn anscheinend nicht.

"Was Sozialismus verspricht"

Tatsächlich postete Trump Jr. das Bild von Heufer-Umlauf und Rojinski - wenig verwunderlich - in einem politischen Zusammenhang. Offenbar haben sich das gepostete Fake-Dekollté zusammen mit dem Auflösungs-Foto in konservativen Kreisen der USA zu einem eigenen politischen Internet-Meme weiterenwickelt. Bei diesem steht unter den falschen Rundungen geschrieben: "Was Sozialismus verspricht." Und unter der Auflösung: "Was Sozialismus liefert." Ein in den USA mittlerweile gängiger Seitenhieb gegen den politischen Gegner, die Demokratische Partei.

Komiker Heufer-Umlauf ist das prominente Zitat nicht entgangen - seine Reaktion folgt prompt, natürlich ebenfalls in den sozialen Medien, diesmal jedoch via Twitter. In für Trump Jr. verständlichem Englisch kommentierte er einen Screenshot von dessen Post: "so things got out of hand." Was auf Deutsch in etwa so viel bedeutet wie: So liefen die Dinge aus dem Ruder.