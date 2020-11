Starfriseur Udo Walz ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, erklärt sein Ehemann Carsten Thamm-Walz. Zuvor soll der an der Zuckerkrankheit leidende Walz einen Diabetes-Schock erlitten haben und ins Koma gefallen sein.

Er stammte aus dem beschaulichen Waiblingen in Baden-Württemberg. Doch dort hielt es Udo Walz nicht lange. Nach einer Friseurlehre als Jugendlicher in Stuttgart zog es ihn zunächst in die Schweiz. Hier frisierte er bereits in jungen Jahren Stars wie Marlene Dietrich oder Romy Schneider, ehe ihn sein Weg zu Beginn der 60er-Jahre nach Berlin führte und er zu Deutschlands bekanntestem Promi-Friseur aufstieg.

Insgesamt fünf Salons betrieb Walz zuletzt - drei davon in Berlin, einen in Potsdam und einen auf Mallorca. Zu seinen Kunden zählten deutsche und internationale Stars wie Heidi Klum, Sarah Connor und Julia Roberts. Doch auch Politiker wie Gerhard Schröder oder Angela Merkel vertrauten sich ihm an.

Nun ist Walz im Alter von 76 Jahren gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich dabei auf den Ehemann des Friseurs, Carsten Thamm-Walz. "Udo ist friedlich um 12 Uhr eingeschlafen", wird er von dem Blatt zitiert.

Lebenspartnerschaft seit 2008

Der an der Zuckerkrankheit leidende Walz habe bereits vor zwei Wochen einen Diabetes-Schock erlitten und sei später ins Koma gefallen, schreibt die "Bild"-Zeitung weiter. Allerdings stammt der letzte Eintrag auf der Facebook-Seite des Friseurs vom 14. November. "Bleibt gesund & happy Weekend", schrieb Walz hier zu einem fröhlichen Foto von sich.

Der offen zu seiner Homosexualität stehende Star-Friseur hatte Carsten Thamm-Walz in den 90er-Jahren kennengelernt. 2008 begründete das Paar eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Die beiden sollen im Berliner Stadtteil Charlottenburg gelebt haben.