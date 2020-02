Einmal aussehen wie Britney Spears - das war es, was Vanessa Mai sich für ihre neue Single "Forever" gewünscht hatte. In der Wüstenlandschaft Fuerteventuras zeigt sich die Sängerin für ihren Videoclip von ihrer geheimnisvollen und verführerischen Seite.

Schon seit mehreren Wochen präsentiert sich Sängerin Vanessa Mai auf ihren Instagramfotos äußerst freizügig am Strand. Spätestens seit Donnerstagabend ist auch klar, was es mit den sexy Bildern auf sich hat: Die 27-Jährige versüßt im engen schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt den Videoclip ihrer neuen Single "Forever". Darin tanzt sie durch die bizarre Wüstenlandschaft der Kanareninsel Fuerteventura, rekelt sich bei Sonnenuntergang im Sand und auf einem kleinen Fels im Meer.

"Lasziv, geheimnisvoll, verführerisch" illustriert sie ihren Song, der laut Pressemitteilung eine "Replik auf ihr Ende Januar erschienenes Album" ist. Die Botschaft, die hinter dem Video steckt, lautet demnach: "Gestrandet, gegen starken Wind angekämpft, doch nie aufgegeben. Liebe kann stärker sein als alles andere."

Sie habe schon immer einmal aussehen wollen wie Britney Spears in ihrem Hit "I'm a Slave for You", schrieb die Sängerin zu einem kurzen Clip auf Instagram. Das sei ihr zwar ein "bisschen unangenehm", aber "dieses Video macht mich so glücklich". Ein Kindheitstraum sei damit in Erfüllung gegangen. "Es ist so ein krasses Gefühl!"

Vanessa Mai kam als Vanessa Mandekic zur Welt und heißt seit der Hochzeit im Jahr 2017 mit ihrem Manager Andreas Ferber bürgerlich Vanessa Ferber. Bekannt wurde sie als Sängerin der Schlagerformation Wolkenfrei. Im Sommer 2012 verließ sie die Band wieder und startete ihre Solokarriere.