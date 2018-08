Unterhaltung

"Du weißt nie, was passiert": Weiterer Nachwuchs für Heidi Klum?

Model und Moderatorin Heidi Klum ist bereits Mutter von vier Kindern. Kann sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen? Warum nicht - ihr Alter und der Altersunterschied zum potenziellen Papa könnte Heidi nicht egaler sein.

Model Heidi Klum schwebt mit ihrem Freund Tom Kaulitz weiterhin auf Wolke sieben. Zuletzt vergnügte sich das Paar gemeinsam mit ihren Kindern im Sommerurlaub in Italien. Im Interview mit "Extra" schwärmte die 45-Jährige von ihrem Urlaub und ihrer Beziehung. "Es läuft sehr gut", sagte eine strahlende Klum.

Wie sieht es da mit weiterem Nachwuchs aus? "Du weißt nie, was im Leben passiert. Dinge passieren. Ich weiß nicht, was passieren wird", so Klum. Ein klares Nein klingt anders. Im Mai 2018 machte Klum ihre Beziehung zum 28 Jahre jungen Kaulitz öffentlich.

Heidi Klum ist Mutter von vier Kindern: Tochter Leni (14), Sohn Henry (12), Sohn Johan (11) und Tochter Lou (8). Der biologische Vater von Leni ist Ex-Formel-1-Schwergewicht Flavio Briatore. Klums Ex-Mann Seal, von dem ihre anderen drei Kinder stammen, adoptierte Leni nach der Hochzeit.

Heidi Klum wundert sich allerdings immer noch - oder immer wieder - über die nicht abreißende öffentliche Diskussion um sie und ihren 17 Jahre jüngeren Partner.

Und sagt: " Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich, und viele Leute hinterfragen das", so Klum im US-Magazin "InStyle". "Das ist wirklich der einzige Moment, in dem mir mein Alter ins Gesicht geschrieben scheint und ich darauf antworten muss." Ansonsten denke sie nie darüber nach.

Die Moderatorin der Show "Germany's next Topmodel" und der Gitarrist der Band Tokio Hotel zeigen sich seit Monaten verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken oder öffentlichen Auftritten.

Klum scheint jedenfalls zu wissen, worauf es im Leben ankommt: "Du musst einfach ein glückliches Leben führen, ohne dir zu viele Gedanken über das zu machen, was Leute denken. Das Gegrübel führt nur zu mehr Falten."

